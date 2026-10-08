Το Ισραήλ συμμετέχει για πρώτη φορά σε έκθεση αμυντικής βιομηχανίας στο Μαρόκο

Ένα ισραηλινό περίπτερο στήθηκε για πρώτη φορά σε έκθεση αμυντικής βιομηχανίας στο Μαρόκο, ένα ακόμη σημάδι προσέγγισης μεταξύ του Ραμπάτ και του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

«Για πρώτη φορά στο Μαρόκο: το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανοίγει ένα εθνικό περίπτερο στην Αεροπορική Έκθεση Μαρακές», μια διεθνή έκθεση πολιτικής και στρατιωτικής αεροναυπηγικής, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου από το σημείο της έκθεσης επιβεβαίωσε την παρουσία του περιπτέρου.

Το Ισραήλ και το Μαρόκο συμφώνησαν να ανοίξουν εκατέρωθεν πρεσβείες στα μέσα Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών μετά τη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο χώρες εξομάλυναν τις διπλωματικές τους σχέσεις τον Δεκέμβριο του 2020 στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, συμφωνίες που σύναψε το Ισραήλ και με άλλες αραβικές χώρες, με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον.

Μετά την εξομάλυνση αυτή, Ισραήλ και Μαρόκο επιτάχυναν τη συνεργασία τους, κυρίως στους τομείς του στρατού, της ασφάλειας, του εμπορίου και του τουρισμού.