Το Ισραήλ κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ – Αντιδρά στις κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ διέταξε το Ισραήλ, μετά τις κυρώσεις που επέβαλε το Λονδίνο ως αντίδραση στους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

«Οι κατηγορίες που διατύπωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών στο βρετανικό κοινοβούλιο ήταν εξωφρενικά ψέματα», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ απαντώντας στα «πυρά» του Βρετανού ομολόγου του, για «εθνοκάθαρση» του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Σάαρ ανακοίνωσε:

Απομάκρυνση Βρετανών εκπροσώπων από το Διεθνές Κέντρο Υποστήριξης της Γάζας στο Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ

Τερματισμός των βρετανικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (όπως αναφέρεται η ισραηλινή κυβέρνηση στη Δυτική Όχθη) – υπό την «Βρετανική Ομάδα Υποστήριξης στη Ραμάλα»»

Άρνηση εισόδου στο Ισραήλ σε 12 Βρετανούς αιρετούς αντιπροσώπους και άλλους Βρετανούς υπηκόους που εμπλέκονται σε αντισημιτικές και αντι-ισραηλινές δραστηριότητες, καθώς και σε όσους αρνούνται την ίδια την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ.

«Εθνοκάθαρση» καταγγέλλει το Λονδίνο

Νωρίτερα, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαν έστειλε το μήνυμα ότι το Λονδίνο δεν θα μείνει στα λόγια για την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «κλείνει τα μάτια» σε μια «εθνοκάθαρση».

«Η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μια εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες εποίκους. Και πολύ συχνά, η ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα χειρότερα, ορισμένα από τα μέλη της έχουν κάνει δηλώσεις και έχουν λάβει μέτρα που αποσκοπούν στην υποστήριξη του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων», δήλωσε ο Μίλιμπαντ μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων ανακοινώντας απαγόρευση εισαγωγών αγαθών από οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Ως εκ τούτου, μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι θα επιβάλουμε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από παράνομους οικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη», είπε, σε μια συντονισμένη κίνηση με άλλες χώρες.