Το Ισραήλ καταδικάζει την έγκριση από τη Λιβύη της θαλάσσιας συμφωνίας με την Τουρκία

Το Ισραήλ «καταδικάζει έντονα» την έγκριση από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης, μιας συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία αναφέρει σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη (21/10) το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή. Δυστυχώς, βλέπουμε για άλλη μια φορά την Τουρκία να εργάζεται για την αποσταθεροποίηση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η αντίδραση ήρθε μία ημέρα μετά την απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου, το οποίο την Τρίτη (20/10) ενέκρινε ομόφωνα τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης που είχε υπογραφεί μεταξύ Τουρκίας και της τότε κυβέρνησης της Τρίπολης τον Νοέμβριο του 2019.

Η ανατροπή της στάσης της ανατολικής Λιβύης

Η έγκριση του μνημονίου σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στη στάση της ανατολικής Λιβύης, καθώς το ίδιο κοινοβούλιο είχε απορρίψει τη συμφωνία το 2020, σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση της Τρίπολης και την Τουρκία.

Η μεταστροφή αυτή ακολούθησε τη σταδιακή προσέγγιση της Άγκυρας με την πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ, έπειτα από επαφές σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις εκτιμάται ότι διαδραμάτισε και η πρόσφατη απομάκρυνση του Αγκίλα Σάλεχ από την προεδρία της λιβυκής Βουλής, καθώς ο ίδιος είχε ταχθεί επί χρόνια κατά της επικύρωσης της συμφωνίας.

Η κοινοβουλευτική έγκριση ενισχύει πολιτικά τη συνεργασία Τουρκίας και ανατολικής Λιβύης, χωρίς ωστόσο να επιλύει τις διαφωνίες με τρίτες χώρες για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η αντίδραση της Αθήνας

Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο απέρριψε την απόφαση της λιβυκής Βουλής, τονίζοντας ότι «δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου».

«Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ.

Η Αθήνα επισημαίνει ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για τη συγκεκριμένη οριοθέτηση, ενώ η συμφωνία παραγνωρίζει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες.