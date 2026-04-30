Το Ισραήλ εξέδωσε εντολές εκκένωσης για 15 πόλεις του νοτίου Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε τις εντολές εκκένωσης για 15 πόλεις στον νότιο Λίβανο , ισχυριζόμενος ότι θα πλήξει μαχηυ΄τες και εκγατασ΄τασεις της Χεζμπολάχ.

Πρόκειται για τις πόλεις:

Τζεμπχίτ

Χαμπούς

Χαρούφ

Κφαρ Τζουζ

Άνω Ναμπατίγια

Έμπα

Αντχίτ αλ-Σακίφ

Αράμπ Σαλίμ

Ταλέτ ελ-Χουρί

Άνω Χουμίν

Αλ-Μουτζαντάλ

Αρζούν

Ντουέιρ

Αλ-Χουμαΐρι

Μααρούμπ

Σε μια ανάρτηση στο X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ, ανέφερε ότι οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να μετακινηθούν σε ανοιχτούς χώρους σε απόσταση τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου.

«Οι τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τον στρατό να δράσει εναντίον της, χωρίς να σκοπεύει να σας βλάψει. Όποιος βρίσκεται κοντά σε στοιχεία της Χεζμπολάχ, εγκαταστάσεις και μαχητικά της μέσα, θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο», προσέθεσε.