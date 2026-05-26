Το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο πέρα από την «κίτρινη γραμμή»

Τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι επεκτείνει ο ισραηλινός στρατός πέραν από την «κίτρινη γραμμή» που οριοθετεί την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Διεξάγονται «στοχευμένες επιχειρήσεις πέρα από την προκεχωρημένη γραμμή άμυνας, προκειμένου να εξαλειφθούν άμεσες απειλές εναντίον των πολιτών του Ισραήλ και των στρατιωτών του, (…) σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας», αναφέρει η ενημέρωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Χθες Δευτέρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως η χώρα του θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.