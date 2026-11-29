Το ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας, σε ένα αρχικό πιλοτικό πρόγραμμα, της «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης», με σκοπό τον αφοπλισμό της Χαμάς, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο στόχος του Ισραήλ είναι σαφής και παραμένει αμετάβλητος: ο αφοπλισμός της Χαμάς», ανέφερε το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ, προστίθεται στην ανακοίνωση, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για όλα τα θέματα που αφορούν τη Γάζα.

Το Υπουργείο κατηγόρησε τη Χαμάςγια παραβίαση συμφωνιών και δήλωσε: «Καμία ανοικοδόμηση στη Γάζα δεν πρόκειται να ξεκινήσει προτού αφοπλιστεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί ολόκληρη η Λωρίδα»,

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ