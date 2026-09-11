Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο – Ανατίναξε υπόγειες εγκαταστάσεις

Η ισραηλινή κυβέρνηση διαμήνυσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ , αφού κατέστρεψε χθες ένα τεράστιο υπόγειο συγκρότημα που χρησιμοποιούσε το φιλοϊρανικό ένοπλο κίνημα στον νότιο Λίβανο.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την εκστρατεία, να συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε τη Χεζμπολάχ και άλλες τοποθεσίες» δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Χθες βράδυ, ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιώντας 1.100 τόνους εκρηκτικών, ανατίναξε υπόγειες εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν από τη Χεζμπολάχ κάτω από το στρατηγικής σημασίας ύψωμα Αλί Ταχέρ στην περιοχή Ναμπατίγια του Λιβάνου.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), κατέγραψε δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών, που ισοδυναμεί με έναν μικρό σεισμό.

Το ύψωμα Αλί Ταχέρ βρίσκεται σε μια περιοχή του νότιου Λιβάνου που τελεί υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού που δηλώνει λέει ότι θέλει να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» εκεί για να αποτρέψει τυχόν επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, πέρα από τα σύνορα.

Μετά την καταστροφή των σηράγγων χθες, «υπάρχει πλέον μια σταθερή ζώνη ασφαλείας, ισχυρότερη από ποτέ, η οποία προστατεύει τις κοινότητές μας», δήλωσε σήμερα ο Κατς.

Αυτή η ζώνη επιτρέπει επίσης στον ισραηλινό στρατό να «διατηρεί τον έλεγχο και να απειλεί τη Χεζμπολάχ πιο βαθιά» στο λιβανέζικο έδαφος, πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την κατάληψη του Αλί Ταχέρ που βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, στα όρια της ισραηλινοκρατούμενης ζώνης στο νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χεζμπολάχ είχε σκάψει σήραγγες στην περιοχή, επιτρέποντάς της να εκτοξεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στο νότιο Λίβανο, καθώς και εναντίον του βόρειου Ισραήλ πέρα από τα σύνορα.