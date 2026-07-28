Το Ιράν συνομιλεί για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από το Ομάν Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι και τη Σαουδική Αραβία Φαιζάλ μπιν Φαρχάν αναφορικά με το Στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Επέμειναν στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και να προχωρήσουν οι διπλωματικές προσπάθειες για να εδραιωθεί η σταθερότητα στην περιοχή και να αρθεί η ανασφάλεια που επιβλήθηκε στο Στενό του Ορμούζ εξαιτίας των επιθετικών ενεργειών των ΗΠΑ», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί ένα από τα σημεία έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με τις διαφωνίες για τη διαχείριση της θαλάσσιας οδού να έχουν αποδυναμώσει σημαντικά το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου.

Το Ομάν παρουσίασε στο Ιράνπρόταση για κοινό περιφερειακό μηχανισμό για τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ με εθελοντική καταβολή τελών, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή από την περιοχή του Κόλπου.

Με βάση την πρόταση του Ομάν, που έχει τη στήριξη χωρών της περιοχής, το Ιράν δεν θα ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο στον ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο, πρόσθεσε η πηγή.

Η πρόταση βασίζεται στα Στενά της Μαλάκκα, όπου αυτοί που χρησιμοποιούν το στενό συνεισφέρουν σε εθελοντική βάση για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοΐας, την προστασία του περιβάλλοντος και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.