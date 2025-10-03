Το Ιράν σκέφτεται να μεταφέρει την πρωτεύουσα από την Τεχεράνη – Ποιος ο λόγος

Ο πρόεδρος του Ιράν ισχυρίστηκε ότι η χώρα του δεν έχει άλλη επιλογή από το να μεταφέρει την πρωτεύουσά του από την Τεχεράνη στα νότια της χώρας.

Όπως είπε η κίνηση αυτή είναι επιβεβλημένη λόγω της υπερβολικής επέκτασης της πόλης, της έλλειψης επαρκούς παροχής νερού και της αυξανόμενης απειλής καθίζησης.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι είχε θέσει την πρόταση στον ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πέρυσι. Παραδέχτηκε ότι είχε δεχτεί πολλές επικρίσεις, αλλά υποστήριξε ότι οι συσσωρευμένες κρίσεις πόρων ήταν τόσο βαθιές που το Ιράν είχε πλέον την υποχρέωση να μεταφέρει την πρωτεύουσα και δεν είχε άλλη επιλογή από το να το πράξει.

Έκανε τις παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην επαρχία Χορμοζγκάν, η οποία βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο απέναντι από το Ντουμπάι.

«Αυτή η περιοχή βρίσκεται στις ακτές του Περσικού Κόλπου και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ανοιχτά νερά και ανάπτυξη εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Αν έχουμε διαφορετική άποψη για τις δυνατότητες αυτής της περιοχής, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολύ ευημερούσα και προηγμένη περιοχή. Δεν είναι αρκετό να αποδεχτούμε την τρέχουσα κατάσταση και να μην σχεδιάσουμε έναν επιστημονικό, ακριβή και αυτόχθονο χάρτη για το μέλλον», είπε.

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα απαιτούν να κατευθύνουμε την αναπτυξιακή πορεία προς τον Περσικό Κόλπο. Η Τεχεράνη, το Καράτζ και το Καζβίν αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή μια κρίση νερού και αυτή η κρίση δεν μπορεί να λυθεί εύκολα», πρόσθεσε.

Η Τεχεράνη έχει εξελιχθεί σε μια πόλη με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους και καταναλώνει σχεδόν το ένα τέταρτο των αποθεμάτων νερού του Ιράν.

Ο Πεζεσκιάν δεν είναι ο πρώτος που ανακινεί το θέμα. Προηγούμενοι πρόεδροι έχουν θέσει το ζήτημα της μεταφοράς της πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένου του Χασάν Ρουχανί, ο οποίος έφτασε στο σημείο να καταρτίσει και ένα σχέδιο.

Ο Πεζεσκιάν έχει εδώ και καιρό κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδεινούμενη κρίση νερού στο Ιράν. «Πέρυσι, η βροχόπτωση ήταν 140 χιλιοστά, ενώ το πρότυπο είναι 260 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι η βροχόπτωση έχει μειωθεί κατά περίπου 50 έως 60%. Φέτος, η κατάσταση είναι εξίσου κρίσιμη». Ορισμένες πρόσφατες εκτιμήσεις τοποθετούν τη βροχόπτωση το 2025 λίγο κάτω από 100 χιλιοστά.

«Η μείωση του νερού πίσω από τα φράγματα, η αποξήρανση ορισμένων πηγαδιών και το υψηλό κόστος μεταφοράς νερού από άλλες περιοχές υποδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγή προσέγγισης. Αν θέλουμε να μεταφέρουμε νερό από αυτήν την περιοχή στην Τεχεράνη, το κόστος ανά κυβικό μέτρο θα φτάσει τα τέσσερα ευρώ».

Τα φράγματα της Τεχεράνης παρείχαν το 70% του νερού της πρωτεύουσας, ενώ το υπόλοιπο 30% παρέχεται από υπόγειους πόρους. Ωστόσο, οι χαμηλές βροχοπτώσεις και η αυξημένη εξάτμιση έχουν μειώσει το μερίδιο των φραγμάτων και έχουν αυξήσει την πίεση στα υπόγεια ύδατα.

«Η ανάπτυξη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος στους πόρους και τις δαπάνες δεν θα οδηγήσει σε τίποτα άλλο παρά σε καταστροφή. Αν κάποιος δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτήν την ισορροπία, η ανάπτυξή του είναι καταδικασμένη σε αποτυχία», πρόσθεσε.

«Σε ορισμένες περιοχές, η γη υποχωρεί έως και 30 εκατοστά ετησίως. Αυτή είναι μια καταστροφή και δείχνει ότι το νερό κάτω από τα πόδια μας εξαντλείται», κατέληξε.