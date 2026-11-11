Το Ιράν προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο προπολεμικό καθεστώς

Τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο προπολεμικό καθεστώς, υπογράμμισε την Τετάρτη (11/11) ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν , Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συμπληρώνοντας πως το μέλλον τους θα καθοριστεί βάσει ενός πλαισίου επτά σημείων που έχει προτείνει η Τεχεράνη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Al Jazeera, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τόνισε πως το Ιράν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Αμερικανών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.