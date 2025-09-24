Το Ιράν παραδέχεται για πρώτη φορά ότι οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ κατέστρεψαν πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι ορισμένες από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας του «καταστράφηκαν» από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς τον Ιούνιο, σε μια ίσως την πιο ειλικρινή εκτίμηση από τον πρόσφατο 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ.

Μιλώντας στο Sky News στη Βιέννη, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμεντ Εσλάμι, δήλωσε επίσης ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος στη συνέχεια ορκίστηκε ότι οι εγκαταστάσεις θα ανοικοδομηθούν παρά τις διεθνείς πιέσεις και την απειλή περαιτέρω επιθέσεων από το Ισραήλ.

«Είναι απολύτως φυσιολογικό, κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής επίθεσης σε εγκαταστάσεις, να υφίστανται ζημιές και να καταστρέφονται οι υποδομές», είπε. «Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η επιστήμη, η τεχνογνωσία, η τεχνολογία και η βιομηχανία είναι μακροχρόνιες και βαθιά ριζωμένες στην ιστορία του Ιράν».

Τρεις από τις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν – το Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν – έγιναν στόχος πρωτοφανών αμερικανικών επιθέσεων στις 22 Ιουνίου, χρησιμοποιώντας βόμβες που μπορούν να διασπάσουν καταφύγια.

Οι δορυφορικές εικόνες έδειξαν σημαντικές ζημιές, αλλά επειδή ορισμένες από τις εγκαταστάσεις βρίσκονται βαθιά κάτω από τα βουνά, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς πόση ζημιά προκάλεσαν οι αμερικανικές βόμβες.

Λίγο μετά τις επιθέσεις, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν παραδέχτηκε ότι είχαν προκληθεί «υπερβολικές και σοβαρές ζημιές», παρά το γεγονός ότι ο ανώτατος ηγέτης είχε ισχυριστεί νωρίτερα ότι οι επιθέσεις δεν είχαν διαταράξει το πυρηνικό πρόγραμμα.

Στη συνέχεια της συνέντευξης ο κ. Εσλάμι, που είναι επίσης αντιπρόεδρος του Ιράν, υπερασπίστηκε το δικαίωμα της χώρας του να αναπτύξει πυρηνικές δυνατότητες, επιμένοντας, όπως έχει κάνει επανειλημμένα το Ιράν, ότι αυτό γίνεται για ειρηνικά μέσα. Τα δυτικά έθνη έχουν διαφορετική γνώμη.

Ερωτηθείς γιατί το Ιράν χρειαζόταν να εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα κοντά σε αυτά που είναι κατάλληλα για όπλα, ο κ. Εσλάμι είπε: «Το ποσοστό εμπλουτισμού, αυτό που παρουσιάζεται στην κοινή γνώμη και στα μέσα ενημέρωσης, τροφοδοτείται από πολιτικούς, τυχοδιώκτες και τους εχθρούς μας.

«Το ποσοστό εμπλουτισμού δεν είναι απαραίτητα για όπλα όταν είναι υψηλό. Χρειαζόμαστε υψηλότερο εμπλουτισμό για τις ευαισθησίες μας και τα εργαλεία μέτρησης ακριβείας.

«Κανείς δεν μας πουλάει αυτά τα είδη. Βρισκόμαστε υπό κυρώσεις εδώ και χρόνια. Χρειαζόμαστε αυτά τα προϊόντα για το σύστημα ασφαλείας των αντιδραστήρων μας και για ευαίσθητες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των αντιδραστήρων μας».