Το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει την Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι, λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
Την άποψη ότι το Ιράν πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει τις ένοπλες ομάδες πληρεξουσίων, την Χαμάς στην Γάζα, την Χεζμπολάχ στο Λίβανο και τους Χούθι στην Υεμένη εξέφρασε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο ίδιος επεσήμανε ακόμη πως η Τεχεράνη θα πρέπει να δεσμευθεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Βέλγο ομόλογο του Μαξίμ Πρεβό, προσέθεσε ότι η Γερμανία έχει «μια ειδική ευθύνη για την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ».

