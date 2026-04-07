Το Ιράν μοίρασε 180.000 χάπια ιωδίου στους κατοίκους του Μπουσέρ για τυχόν διαρροή ραδιενέργειας

Οι υγειονομικές αρχές στο λιμάνι του Μπουσέρ , στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας, διένειμαν 180.000 χάπια ιωδίου στους κατοίκους στο πλαίσιο σχεδίου ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος για την υγεία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών του Μπουσέρ δήλωσε ότι η διανομή ξεκίνησε πριν από τον 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο του 2025, βάσει απόφασης του εθνικού αρχηγείου διαχείρισης κρίσεων, σύμφωνα με τον κρατικό σύλογο νέων δημοσιογράφων (YJC).

Ο αξιωματούχος δήλωσε σύμφωνα με το Iran International ότι δόθηκε προτεραιότητα στις περιοχές γύρω από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, προτού επεκταθεί ώστε να καλύψει ολόκληρη την πόλη. Τα χάπια έχουν διατεθεί μέσω όλων των ολοκληρωμένων κέντρων υγείας σε όλο το Μπουσέρ.

«Από την αρχή του σχεδιασμού, όλα τα ολοκληρωμένα κέντρα υγείας διανέμουν δισκία ιωδίου χρησιμοποιώντας έτοιμα έντυπα και οδηγίες και είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους τους κατοίκους», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι αρχές δήλωσαν ότι τα δισκία προορίζονται για χρήση σε περίπτωση διαρροή ραδιενέργειας. Συνιστάται στους κατοίκους να λαμβάνουν τα δισκία 24 ώρες πριν έως και τέσσερις ώρες μετά από πιθανή έκθεση, με ένα δισκίο να κατανέμεται ανά άτομο, αν και η δοσολογία ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία.

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι εξήγησαν ότι το ραδιενεργό ιώδιο μπορεί να απελευθερωθεί κατά τη διάρκεια πυρηνικών ατυχημάτων και ότι ο θυρεοειδής αδένας απορροφά εύκολα το ιώδιο.

Λαμβάνοντας δισκία ιωδίου, ο θυρεοειδής κορεσμός γίνεται με σταθερό ιώδιο, μειώνοντας την ικανότητά του να απορροφά ραδιενεργό ιώδιο και μειώνοντας τον κίνδυνο βλάβης του θυρεοειδούς.