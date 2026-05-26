Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν την εκεχειρία μετά τις τελευταίες επιθέσεις

Για παραβίαση της εκεχειρίας κατηγόρησε τις ΗΠΑ η Τεχεράνη ύστερα από το τελευταίο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με « τις επιθετικές ενέργειες» στην περιοχή όπου βρίσκεται το Μπαντάρ Αμπάς.

Σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB του Ιράν, το υπουργείο ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή έδειξε την «κακοήθεια και την υποκρισία» της κυβέρνησης των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν.

Το Ιράν δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση.

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οιαμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν «επιθέσεις αυτοάμυνας», όπως τις αποκάλεσαν, με στόχο ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν σήμερα επιδρομές αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν για να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από τις απειλές που θέτουν οι ιρανικές δυνάμεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της CENTCOM, Τίμοθι Χόκινς, σύμφωνα με το CNNi, όταν ρωτήθηκε για τις εκρήξεις που αναφέρθηκαν γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

«Οι στόχοι περιλάμβαναν σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας», πρόσθεσε ο ίδιος.