Το Ιράν κατέσχεσε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν

Το πετρελαιοφόρο Ocean Koi κατέσχεσε το Ιράν σε μια «ειδική επιχείρηση» στον Κόλπο του Ομάν, λέγοντας ότι το πλοίο προσπαθούσε να «διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου και τα συμφέροντα του ιρανικού έθνους», αναφέρουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πετρελαιοφόρο συνοδεύτηκε στις νότιες ακτές του Ιράν και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκπρόσωπος του στρατού ανέφερε:

«Oι οι πεζοναύτες του ιρανικού ναυτικού κατεύθυναν το δεξαμενόπλοιο που προκάλεσε την επίθεση προς τις νότιες ακτές της χώρας».

Η κατάσχεση σημειώθηκε μετά τις συγκρούσεις μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.