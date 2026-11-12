Το Ιράν ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη Ρωσία να μεσολαβήσει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε στο Al Jazeera ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Ήταν οι Αμερικανοί που, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στη Μόσχα, μίλησαν με τον κ. Πούτιν και του ζήτησαν να μιλήσει με το Ιράν, ώστε, εν πάση περιπτώσει, το Ιράν να συμφωνήσει να συνομιλήσει απευθείας μαζί τους», αναφέρει ο Γκαλιμπάφ.

Ο Λευκός Οίκος τηρεί σιγή ιχθύος προσώρας σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ ζήτησαν από τον Πούτιν να διευκολύνει τις συνομιλίες με το Ιράν.

Από την πλευρά του ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποίησε τις ΗΠΑ για τυχόν περαιτέρω «λανθασμένους υπολογισμούς» στη σύγκρουσή τους με το Ιράν.

Σχολίασε την επιστροφή ορισμένων αμερικανικών στρατευμάτων από την ανάπτυξη, αποκαλώντας τα «συνεργούς» στην επίθεση των ΗΠΑ στο σχολείο Μινάμπ, η οποία έλαβε χώρα τις πρώτες ημέρες του πολέμου κατά του Ιράν και η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, σκότωσε περίπου 170 ανθρώπους, κυρίως παιδιά.

«Το στρατιωτικό δόγμα του Ιράν έχει αλλάξει — αν κάνετε ξανά λάθος υπολογισμούς, δεν θα υπάρχει καν σώμα για να στείλετε πίσω», απείλησε στο X.