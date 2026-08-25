Το Ιράν έστειλε μέσω Πακιστάν τους όρους του για τη συμφωνία στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν γνωστοποίησε στο Πακιστάν τις θέσεις και τους όρους του για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, με το Ισλαμαμπάντ να αναλαμβάνει τώρα να τους μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μετέδωσε την Τρίτη το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, το Tasnim ανέφερε ότι η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσινγκτον να επιστρέψει στο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που προβλέπει, μεταξύ των οποίων και η ρήτρα 5, που αφορά τις ιρανικές διευθετήσεις για τα Στενά του Ορμούζ.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, δεν μετέφερε στην Τεχεράνη κάποιο μήνυμα ή απειλή εκ μέρους των ΗΠΑ. Αντίθετα, στόχος της επίσκεψής του ήταν να δημιουργήσει χώρο για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και να μεταφέρει στην αμερικανική πλευρά τους όρους και τις θέσεις του Ιράν.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε παράλληλα ότι σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες που είχε ο Μουνίρ στην Τεχεράνη, με επίκεντρο την αποκλιμάκωση, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου.

Νωρίτερα, το Κατάρ είχε δηλώσει ότι θα συνεχίσει τις μεσολαβητικές προσπάθειές του. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον δεν αποκλείει την επανάληψη των αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έχει απειλήσει με ισχυρή απάντηση σε «οποιαδήποτε επίθεση ή παραβίαση».