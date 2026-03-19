Το Ιράν έπληξε διυλιστήριο στη Χάιφα – Δεν θα αναπτύξουμε στρατεύματα λέει ο Τραμπ

Ανεξέλεγκτη μοιάζει η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το χθεσινό ισραηλινό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, καθώς η στοχοποίηση από την Τεχεράνη εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου ζωντανεύει τον εφιάλτη μιας νέας ενεργειακής κρίσης.

Μεταξύ άλλων το Ιράν έπληξε και το διυλιστήριο Bazan στη Χάιφα του Ισραήλ, μία από τις κρισιμότερες υποδομές ενέργειας της χώρας.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις μετά το πλήγμα στο κοίτασμα South Pars έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις αγορές, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ ενήργησε «από οργή» και δεν θα επαναλάβει το χτύπημα. Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ αναφέρονται ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο του βορρά και φωτιά κοντά στο διυλιστήριο της Χάιφα.

Σε κοινή δήλωση, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδάς, Ιαπωνία και ΕΕ ζητούν άμεση παύση επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές και δηλώνουν έτοιμοι να συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, καλούν το Ιράν να σταματήσει τις απειλές, τις νάρκες και τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω.

Παράλληλα, αμερικανικό F-35 έκανε αναγκαστική προσγείωση σε βάση στη Μέση Ανατολή μετά από πλήγμα πάνω από το Ιράν.

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο άλλα 200 δισεκατομμύρια δολάρια για τη διεξαγωγή του πολέμου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.