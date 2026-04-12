Το Ιράν επιχειρεί την αποκατάσταση της ικανότητας διύλισης πετρελαίου εντός δύο μηνών

Το Ιράν αναμένει να αποκαταστήσει τις περισσότερες κατεστραμμένες εγκαταστάσεις διύλισης και διανομής πετρελαίου στο 70-80% της πρότερης δυναμικότητας εντός ενός έως δύο μηνών, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος πετρελαίου, καθώς οι αρχές εργάζονται για να ανακάμψουν από ένα κύμα επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές.

Ο Υφυπουργός Πετρελαίου Mohammad Sadeq Azimifar δήλωσε στο Student News Network ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες επισκευής και ότι ένα μέρος του διυλιστηρίου Lavan αναμένεται να επαναλειτουργήσει εντός περίπου 10 ημερών, ενώ άλλες μονάδες θα επανέλθουν σταδιακά σε λειτουργία.

To πόρισμα του ΔΟΕ για την πετρελαϊκή κρίση

Η τρέχουσα κρίση πετρελαίου και φυσικού αερίου που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ είναι «πιο σοβαρή από αυτές του 1973, του 1979 και του 2002 μαζί», εκτίμησε ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), στην εφημερίδα Le Figaro.

«Ο κόσμος δεν έχει βιώσει ποτέ διακοπή στην ενεργειακή τροφοδοσία τέτοιας κλίμακας», λέει σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στην έκδοση της Τρίτης της γαλλικής εφημερίδας.

Αναφέρει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η Ιαπωνία, η Αυστραλία και άλλες, θα πληγούν, αλλά οι χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι αναπτυσσόμενες, οι οποίες θα υποστούν τις συνέπειες των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, των αυξημένων τιμών τροφίμων και μιας γενικής επιτάχυνσης του πληθωρισμού.

Τα κράτη μέλη του ΔΟΕ συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να διαθέσουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων. Μέρος αυτών είχε ήδη διατεθεί και η διαδικασία συνεχίζεται, δήλωσε ο Μπιρόλ.