Το Ιράν εκτόξευσε για πρώτη φορά πυραύλους με ηλεκτροοπτική καθοδήγηση κατά πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ

Tο Ιράν εκτόξευσε για πρώτη φορά ηλεκτροοπτικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, σύμφωνα με την Telegraph.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε την Τετάρτη σε 10 αμερικανικά πλοία και εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσης στην Ιορδανία, μετά την καταστροφή πέντε ιρανικών τάνκερ από τις ΗΠΑ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στη στοχοποίηση πολεμικών πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC). Σύμφωνα με τη CENTCOM, κανένας Αμερικανός δεν τραυματίστηκε.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούν νέους πυραύλους με προηγμένα χαρακτηριστικά για τη στοχοποίηση των αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Ωστόσο, η CENTCOM ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι όλες οι απόπειρες επίθεσης απέτυχαν.

Οι πύραυλοι πιθανότατα διαθέτουν ηλεκτροοπτικά συστήματα καθοδήγησης, τα οποία χρησιμοποιούν κάμερες και αισθητήρες φωτός για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την προσβολή στόχων με μεγάλη ακρίβεια.

Η Τεχεράνη παρουσίασε πέρυσι τον Qassem Bassir, έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς που διαθέτει αυτή την τεχνολογία. Δεν είναι σαφές εάν ήταν ο συγκεκριμένος τύπος πυραύλου που εκτοξεύθηκε εναντίον των αμερικανικών πλοίων.