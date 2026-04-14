Το Ιράν δηλώνει άγνοια για 2ο γύρο συνομιλιών με ΗΠΑ – Πολυεθνική αποστολή στο Ορμούζ σχεδιάζει η ΕΕ

Με τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ να συνεχίζεται, η ΕΕ φέρεται να εξετάζει την δημιουργία πολυεθνικής αμυντικής αποστολής. Ήδη το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή η Γαλλία και η Βρετανία θα συμπροεδρεύσουν σε τηλεδιάσκεψη για το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες των διπλωματών αναμένεται να επικεντρωθούν:

στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας,

την ασφάλεια στη θάλασσα, καθώς και

στην λήψη οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν εάν παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης η απελευθέρωση ναυτικών και εγκλωβισμένων πλοίων, καθώς και η συνεργασία με τη ναυτιλιακή βιομηχανία για την επανέναρξη των διελεύσεων όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Στα 270 δισ. δολ. εκτιμώνται οι ζημιές από τα πλήγματα

Την ίδια ώρα που η ΕΕ επιδιώκει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η Τεχεράνη υπολογίζει το κόστος των πληγμάτων.

Το Ιράν εκτιμά ότι οι ζημιές από τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ανέρχονται σε περίπου 270 δισ. δολ., σύμφωνα με δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου Φατεμέχ Μοχατζεράνι, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim. Η ίδια διευκρίνισε ότι το ποσό αυτό ενδέχεται να αναθεωρηθεί.

Η ιρανική ηγεσία που παραμένει στην εξουσία φαίνεται να θέτει υψηλούς όρους για μια ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

η αναγνώριση του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου,

η καταβολή αποζημιώσεων και

η πλήρης άρση των κυρώσεων.

«Ενα από τα ζητήματα που επιδιώκει η διαπραγματευτική μας ομάδα –και το έθεσε και στις συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ– είναι το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων», δήλωσε η Μοχατζεράνι. «Οι απώλειες του Ιράν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εκτιμώνται αυτή τη στιγμή γύρω στα 270 δισ. δολ.», πρόσθεσε.