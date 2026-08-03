Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ: Δεν διεξάγουμε συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Σε συζητήσεις με Ομάν για Ορμούζ

Το Ιράν δεν διεξάγει διαπραγματεύσεις τις ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, απαντώντας σε όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σημείωσε, το Ιράν και βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Επεσήμανε δε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξουν τα Στενά.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που θα αρχίσουν από σήμερα, αφότου γνωστοποίησε χθες την απόφασή του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Φυσικά δεν θέλουν να υποστούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή (…) Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο (σ.σ. σήμερα Δευτέρα) το απόγευμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο επί του αεροσκάφους του, καθώς επέστρεφε από το Νιου Τζέρζι στην Ουάσιγκτον.

Δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν διαπραγματεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν.

Ο Τραμπ επέμεινε πως «υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ» και θα υπάρξει επίσης για αυτήν που αποκάλεσε «αποπυρηνικοποίηση» του Ιράν.

Διεμήνυσε ταυτόχρονα πως ο στρατός του παραμένει έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτ