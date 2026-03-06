Το Ιράν χτύπησε βάση των ΗΠΑ στη Βαγδάτη: Σφυροκόπημα Ισραήλ σε Τεχεράνη – «Φωτιά» στο πετρέλαιο

Στη δίνη του πολέμου εξακολουθεί να βρίσκεται η Μέση Ανατολή , όπου μαίνεται η σύρραξη για έβδομη ημέρα, με το Ιράν να σφυροκοπά τις χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ να «απαντά» με αντίποινα, βομβαρδίζοντας τόσο την Τεχεράνη όσο και το Λίβανο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο τελεσίγραφο λέγοντας ότι ο πόλεμος θα λήξει μόνο με άνευ όρων παράδοση του Ιράν.

Οι IDF με τη συνδρομή δυνάμεων των ΗΠΑ συνεχίζουν το «σφυροκόπημα» σε Τεχεράνη και Βηρυτό με τις πρωτεύουσες Ιράν και Λιβάνου αντίστοιχα να αρχίζουν να μοιάζουν με πόλεις… φαντάσματα.

Από την πλευρά του, το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό τάνκερ και βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ υπάρχουν αναφορές και για χτύπημα στις εγκαταστάσεις της Fujairah Oil στα ΗΑΕ από συντρίμμια πυραύλου.

Χτυπήματα υπήρξαν στο αεροδρόμιο της Βασόρας, στο Ιράκ και σύμφωνα με το Reuters πυραυλική επίθεση σε στρατιωτική βάση που στεγάζει αμερικανικό διπλωματικό κέντρο στη Βαγδάτη. Πρόκειται για τοποθεσία κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπως μεταδίδει το διεθνές μέσο επικαλούμενο ιρακινές πηγές ασφαλείας. Επίσης το Ιράν έπληξε αμερικανικές βάσεις και στο Μπαχρέιν.

Στο μεταξύ, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο ανά βαρέλι από τον Οκτώβριο του 2022. Συγκεκριμένα, η τιμή έφτασε πάνω από τα 90 δολάρια / βαρέλι μετά τη δήλωση Τραμπ για συνέχιση του πολέμου.

Νωρίτερα, το πρωί της Παρασκευής (06/03) ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου για «απειλή ασφάλειας», ενώ εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους. Την ίδια ώρα, η Αθήνα παρέχει «ασπίδα» προστασίας στη Βουλγαρία από το Ιράν, στέλνοντας patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα.