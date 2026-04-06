Το Ιράν απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία – Τι περιλαμβάνει η αντιπρόταση

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία 45 ημερών και θέτει δέκα όρους για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, στους δέκα όρους περιλαμβάνεται ο οριστικός τερματισμός του πολέμου, πρωτόκολλο για ασφαλές πέρασμα απο το Στενό του Ορμούζ, απόσυρση των κυρώσεων εναντίον του και ανοικοδόμηση όσων δομών έχουν καταστραφεί απο τους βομβαρδισμούς.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει εγκρίνει την πρόταση »

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι οι μεσολαβούσες χώρες πρότειναν εκεχειρία 45 ημερών στον πόλεμο στο Ιράν, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει αυτή την ιδέα.

«Αυτή είναι μια ιδέα μεταξύ πολλών και ο πρόεδρος δεν την έχει εγκρίνει. Η επιχείρηση “Epic Fury” συνεχίζεται και ο πρόεδρος θα μιλήσει για αυτό στις 13:00» (20:00 ώρα Ελλάδας) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές, τόνισε πως διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού

«Το Ιράν θα συνεχίσει τον πόλεμο για όσο διάστημα οι πολιτικοί ηγέτες του το κρίνουν απαραίτητο», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ταξίαρχος Μοχάμαντ Ακραμίνια.

«Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για όσο διάστημα οι πολιτικές αρχές το κρίνουν σκόπιμο», δήλωσε ο ταξίαρχος Μοχάμαντ Ακραμίνια στο πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Πρόσθεσε ότι «ο εχθρός πρέπει οπωσδήποτε να το μετανιώσει, διότι, μετά από αυτόν τον πόλεμο, πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο ασφάλειας και να μην ξαναζήσουμε έναν άλλο πόλεμο».