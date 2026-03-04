ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τις πρεσβείες του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο

από Team MyPortal.gr
Με χτυπήματα στις πρεσβείες του Ισραήλ απειλεί το Ιράν σε ένα ενδεχόμενο πλήγμα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην πρεσβεία του στη Βηρυτό, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό σήμερα το πρωί.

Τις τελευταίες τρεις ώρες, οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι ξεκίνησαν μια σειρά επιθέσεων στη νότια περιοχή του Λιβάνου.

Επιπλέον ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν τώρα στην ενδοχώρα του Ιράν

