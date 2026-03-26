Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των 15 σημείων των ΗΠΑ και «αναμένει αντίδραση»

Με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει ότι «το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία» και την Τεχεράνη να απορρίπτει τους ισχυρισμούς του, συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος μαίνεται με νέα εκατέρωθεν σφοδρά χτυπήματα για 27η ημέρα.

Παρά το ότι ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, επέμεινε ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά μόνο μηνύματα από μεσολαβητές, που «δεν είναι εποικοδομητικά», τα ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι το Ιράν απάντηση στα «15 σημεία» των ΗΠΑ και αναμένει την αντίδραση

Ο αμερικανός πρόεδρος πάντως επέμεινε στην ίδια ρητορική: «Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι σαν αυτό που κάνουμε στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, και αυτοί διαπραγματεύονται, παρεμπιπτόντως, και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν επειδή νομίζουν ότι θα τους σκοτώσει ο ίδιος ο λαός τους. Φοβούνται επίσης ότι θα τους σκοτώσουμε εμείς», είπε χαρακτηριστικά

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CNNi, το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, σε περίπτωση χερσαίας αμερικανικής επιχείρησης.

Πάντως, οι ΗΠΑ λένε πως έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις.