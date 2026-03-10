«Το Ιράν αντιδρά, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό όσο περιμέναμε» λέει το Επιτελείο Στρατού των ΗΠΑ

Το Ιράν αντιδρά στρατιωτικά στον πόλεμο, ωστόσο η αντίστασή του δεν είναι ισχυρότερη από ό,τι ανέμεναν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων, δήλωσε την Τρίτη ο ανώτατος επιτελάρχης των Ένοπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, την ώρα που το Πεντάγωνο προανήγγειλε την πιο έντονη ημέρα αεροπορικών πληγμάτων από την έναρξη της σύγκρουσης πριν από δέκα ημέρες.

Καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απειλούν να μπλοκάρουν τις μεταφορές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, το Πεντάγωνο επανέλαβε τις προειδοποιήσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν ακόμη σκληρότερα την Τεχεράνη, εάν δεν συνεχιστεί απρόσκοπτα η διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, στα ανοικτά των ιρανικών ακτών.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχεύουν πλοία που χρησιμοποιούνται για πόντιση ναρκών καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει, από την πλευρά του, αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και διπλωματικών αποστολών σε αραβικά κράτη του Κόλπου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης σε ξενοδοχεία, ενώ αεροδρόμια έκλεισαν και ενεργειακές υποδομές πετρελαίου υπέστησαν ζημιές.

Ωστόσο, το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι ο αριθμός των ιρανικών επιθέσεων έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις πρώτες ημέρες του πολέμου, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν αποθέματα οπλισμού και στοχεύουν τους περιορισμένους εκτοξευτές πυραύλων που διαθέτει το Ιράν.

Ερωτηθείς αν το Ιράν αποδείχθηκε ισχυρότερος αντίπαλος από ό,τι είχε εκτιμηθεί όταν καταρτίστηκαν τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, ο στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν είναι δυσκολότερη από ό,τι αναμενόταν.

«Νομίζω ότι πολεμούν και το σέβομαι αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι πιο ισχυροί από ό,τι είχαμε εκτιμήσει», ανέφερε ο Κέιν κατά την ενημέρωση στο Πεντάγωνο.