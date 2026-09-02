Το Ιράν ανταποδίδει μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, αψηφώντας την προειδοποίηση του Τραμπ ότι θα δεχτεί «πολύ πιο σκληρά» χτυπήματα, προκαλώντας ανησυχία, αλλά και ένα ακόμη «ράλι» στις τιμές του πετρελαίου.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιπλέον επιθέσεις εναντίον του Ιράν την Τρίτη, ωθώντας την Τεχεράνη να επιτεθεί στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, αψηφώντας την προειδοποίηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε αντίποινα θα είχαν ως αποτέλεσμα το Ιράν να «χτυπηθεί πολύ πιο σκληρά».

Ο τελευταίος κύκλος αμοιβαίων επιθέσεων έρχεται μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας, για πρώτη φορά σε διάστημα άνω του ενός μήνα, σε μια σειρά συγκρούσεων που κινδύνευαν να αναζωπυρώσουν τον καταστροφικό σύγκρουση μετά από εβδομάδες σχετικής στρατιωτικής ηρεμίας.

Μετά την ανακοίνωση των νέων αμερικανικών επιθέσεων, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει πιο σοβαρές στρατιωτικές ενέργειες αν ανταποδώσει αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «πολύ δικαιολογημένη επίθεση».

«Θα δεχτούν ξανά χτύπημα, πολύ πιο σκληρό και σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες· αυτή βρίσκεται στα παρασκήνια και, όταν τελειώσει, θα έχουν απομείνει ελάχιστα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν!», έγραψε στο Truth Social την Τρίτη.

Το Ιράν, ωστόσο, υποσχέθηκε μια «συντριπτική» αντίδραση και εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς την Ιορδανία και drones προς το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, δηλώνοντας ότι στόχευε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι θραύσματα από μία από τις αμερικανικές επιθέσεις χτύπησαν μια γαμήλια δεξίωση στο νότιο τμήμα της χώρας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό παιδί.

Οι αμερικανικές επιθέσεις αποτέλεσαν απάντηση σε πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων του Ιράν «εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ και αμερικανικών στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στο X.

Από τις αμερικανικές επιθέσεις της Κυριακής, δύο δεξαμενόπλοια έχουν πληγεί από βλήματα, σύμφωνα με την ομάδα ναυτιλιακών πληροφοριών Marisks και τον οργανισμό παρακολούθησης της ναυτιλιακής κίνησης United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια παρατεταμένη διαμάχη για τη στενή αυτή θαλάσσια οδό, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις της Τρίτης είχαν ως στόχο «θέσεις αεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικά μέσα και εγκαταστάσεις, δυνατότητες τοποθέτησης ναρκών και θέσεις επικοινωνιών» που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 12 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) και το CENTCOM ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν περισσότερες από έξι ώρες αργότερα.

Η έξαρση των συγκρούσεων έρχεται παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει τα σχέδιά του να απομακρυνθεί από μια στρατιωτική εκστρατεία και να στραφεί προς μια στρατηγική επικεντρωμένη στην ενίσχυση της οικονομικής πίεσης.

«Δεν προσπαθώ να αναγκάσω το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Τρίτη το βράδυ, αφότου το Ιράν αντέδρασε. «Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν απόλυτο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και την οικονομία τους να καταρρέει εντελώς».

Αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις νέες επιθέσεις, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου ανέβηκαν πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι.

Στο διπλωματικό μέτωπο, αξιωματούχοι του Πακιστάν ισχυρίστηκαν ότι «δεν αποθαρρύνθηκαν» από την έξαρση της βίας. Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν «παραμένει σε επαφή» με την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο εκπρόσωπος Ταχίρ Αντράμπι στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, επιμένοντας ότι οι επιθέσεις «δεν πρέπει να χαρακτηριστούν ως αποτυχία της διαμεσολαβητικής διαδικασίας».

Ποιοι ήταν οι στόχοι της Τρίτης;

Οι ιορδανικές αρχές δήλωσαν ότι αναχαίτισαν 10 πυραύλους από το Ιράν, ενώ άλλοι τρεις έπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με τον στρατό της Ιορδανίας.

Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ενεργοποίησαν επίσης τα συστήματα αεροπορικής άμυνας τους, αναχαιτίζοντας drones από το Ιράν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρχές. Το Ιράν ισχυρίστηκε επίσης ότι εξαπέλυσε συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της Ερμπίλ, στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Οι αμερικανικές επιθέσεις, εν τω μεταξύ, έπληξαν πολλαπλές τοποθεσίες σε ολόκληρο το Ιράν.

Επτά άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στην κεντρική περιοχή του Χουζεστάν, που συνορεύει με το Ιράκ, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο έναν τοπικό αξιωματούχο.

Οι γειτονικές λιμενικές πόλεις Τσαμπάχαρ και Κονάρακ στον Κόλπο του Ομάν, οι οποίες φιλοξενούν βασικές εμπορικές, ναυτιλιακές και στρατιωτικές υποδομές, δέχθηκαν επιθέσεις. Επίσης, ακούστηκαν εκρήξεις ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς και γύρω από το νησί Κεσμ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό ιρανικό κανάλι Press TV ανέφερε ότι οι επιθέσεις έπληξαν επίσης το μικρό περιφερειακό αεροδρόμιο Τζιρόφτ στο νοτιοανατολικό Ιράν και ένα εργοστάσιο ιχθυάλευρου στο νησί Κεσμ, στο στενό.

Ξεχωριστά, ακούστηκε έκρηξη στη νότια ιρανική επαρχία Ασαλούγιε, ένα βασικό κέντρο φυσικού αερίου και πετροχημικών στην ακτή του Κόλπου, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Χτυπήθηκε γαμήλια δεξίωση

Οι ιρανικές αρχές ανέφεραν τον θάνατο αρκετών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ενός τετράχρονου παιδιού, καθώς και τον τραυματισμό τουλάχιστον 68 άλλων, μετά την πτώση θραυσμάτων σε κτίριο όπου γινόταν γαμήλια δεξίωση στο παραθαλάσσιο χωριό Κουχεστάκ, στην επαρχία Σίρικ του νότιου Ιράν, σύμφωνα με το Press TV.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο υποτίθεται ότι δείχνει τις συνέπειες μιας αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής, διακρίνεται πυκνός καπνός να αιωρείται στον αέρα πάνω από τα ερείπια στο έδαφος. Γύρω-γύρω ακούγονται φωνές ανθρώπων. Το CNNi εντόπισε γεωγραφικά τις εικόνες σε μια κατοικημένη γειτονιά του Κουχεστάκ.

Ένας μεγάλος πύργος τηλεπικοινωνιών στο Κουχεστάκ υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές την Τρίτη το βράδυ, όπως έδειξε το βίντεο. Ο πύργος βρισκόταν σε απόσταση περίπου 135 μέτρων (442 πόδια) από το κτίριο όπου γινόταν η δεξίωση του γάμου.

Τουλάχιστον 19 από τους τραυματίες ήταν παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών, μεταξύ των οποίων επτά αγόρια και 12 κορίτσια, σύμφωνα με δηλώσεις ενός περιφερειακού αξιωματούχου υγείας που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ISNA.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαίλ Μπαγκαεΐ, καταδίκασε την επίθεση ως μέρος ενός «καταλόγου φρικαλεοτήτων» που διαπράττονται από τις ΗΠΑ και επέκρινε την «εξομάλυνση των βομβαρδισμών» από τη διεθνή κοινότητα.

Η επίθεση καλύφθηκε εκτενώς από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, προκαλώντας οργή στα ιρανικά κοινωνικά δίκτυα και την άμεση δημοσίευση ενός βίντεο κινουμένων σχεδίων σε στυλ Lego –– του είδους που έχει καταστεί βασικό στοιχείο της ιρανικής προπαγάνδας καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Το Κουχεστάκ απέχει μόλις 37 χιλιόμετρα (περίπου 22 μίλια) από την πόλη Μινάμπ – όπου τον Φεβρουάριο μια αμερικανική επίθεση χτύπησε ένα δημοτικό σχολείο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 168 παιδιά και 14 δασκάλους, σύμφωνα με το Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ θα γίνουν «άχρηστο κομμάτι νερού»

Η επανάληψη των μαχών έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ – το οποίο η Τεχεράνη διεκδικεί το δικαίωμα να ελέγχει, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι αποτελεί διεθνή ύδατα.

Η θαλάσσια οδός αποτελεί σημείο-κλειδί για τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας από την έναρξη του πολέμου, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες διακινείται περισσότερο πετρέλαιο μέσω αυτής.

Οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι πραγματοποίησαν τις επιθέσεις τους την Κυριακή, επειδή το Ιράν προσπαθούσε να ρίξει νέες θαλάσσιες νάρκες στο στενό με τη βοήθεια εκτοξευτών πυραύλων. Η Τεχεράνη αντέδρασε πυροβολώντας εναντίον αυτών που χαρακτήρισε ως στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τους συμμάχους τους στον Κόλπο πριν από τις τελευταίες επιθέσεις τους και επέκρινε την ηγεσία του Ιράν. «Πιστεύω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας αργότερα: «Δεν σταματούν: Είναι τρελοί και ηλίθιοι».

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι οι ΗΠΑ στόχευσαν συστήματα ραντάρ που η Τεχεράνη είχε προσπαθήσει να ανακατασκευάσει. «Προσπάθησαν να ανακατασκευάσουν το ραντάρ τους επειδή δεν μπορούν να δουν τίποτα», είπε. «Περιμέναμε μέχρι να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μετά το χτυπήσαμε».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις ανησυχίες σχετικά με τον μακροπρόθεσμο έλεγχο του στενού από το Ιράν.

«Σε δύο χρόνια, το Στενό του Ορμούζ θα είναι σαν ένα άχρηστο κομμάτι νερού — το πετρέλαιο θα μεταφέρεται μέσω αγωγών που θα διασχίζουν την ξηρά», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στον Λάρι Κάντλοου την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε συνάντηση της G20. Αναφερόταν στα σχέδια των κρατών του Κόλπου να κατασκευάσουν υποδομές που θα παρακάμπτουν εντελώς το στενό.

Ο Μπέσεντ ισχυρίστηκε επίσης ότι η νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών να αποκόψει την οικονομία του Ιράν από τον υπόλοιπο κόσμο θα αναγκάσει τελικά το καθεστώς να παραδοθεί, περιγράφοντας το ρόλο του ως το να «διασφαλίσει ότι θα θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία».

«Θα στραγγαλίσουμε οικονομικά αυτό το καθεστώς», δήλωσε ο Bessent. «Ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτό το κράτος-παρία, ή αυτό το κράτος-παρίας, και είναι πρόθυμος να το μετατρέψει σε παρία».

Πρόσθεσε ότι, αφού αρχικά έβαλε στο στόχαστρο μια τράπεζα στο Ντουμπάι λόγω των φερόμενων δεσμών της με το Ιράν, το Υπουργείο Οικονομικών είναι πιθανό να επιβάλει κυρώσεις σε δύο ακόμη τράπεζες τις επόμενες δύο εβδομάδες.