Το Ιράκ ανακοίνωσε αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου τις δύο τελευταίες εβδομάδες

Παρά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, η Βαγδάτη ανακοίνωσε ότι εξήγαγε από τις αρχές Αυγούστου περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ένα πρωτοφανές επίπεδο σε διάστημα πέντε και πλέον μηνών πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Πετρελαίου Μπάσεμ Χοντέιρ δήλωσε ότι «οι εξαγωγές έφθασαν από τις αρχές του μήνα έναν ρυθμό δύο εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως», αριθμός που αντιπροσωπεύει ένα σύνολο περίπου 26 εκατομμυρίων βαρελιών από την 1η Αυγούστου.

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Πρόσθεσε ότι ο όγκος αυτός επιτεύχθηκε για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης, όταν στις 28 Φεβρουαρίου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε κυρίως με τον αποκλεισμό των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται συνήθως το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων του πλανήτη.

Ωστόσο το επίπεδο αυτό παραμένει υποδιπλάσιο εκείνου πριν από τον πόλεμο, όπου η χώρα παρήγαγε τότε περίπου τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Ο Αλί Νιζάρ, διευθυντής του εθνικού οργανισμού εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO), είχε εκτιμήσει σε τηλεοπτική συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράκ εξήγαγε τον Ιούλιο μεταξύ 35,5 και 37 εκατομμυρίων βαρελιών, μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράκ, ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, αναγκάστηκε λόγω του πολέμου να σταματήσει την παραγωγή από τα περισσότερα κοιτάσματα πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τις δεξαμενές να έχουν κορεστεί.

Λόγω της διατάραξης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, η Βαγδάτη άρχισε να εξάγει αργό πετρέλαιο με βυτιοφόρα που διέρχονταν από τη Συρία, καθώς και μέσω ενός αγωγού πετρελαίου που συνδέει το Ιράκ με το τουρκικό λιμάνι Τσεϊχάν. Επτά εκατομμύρια βαρέλια διήλθαν τον Ιούλιο από αυτή την οδό.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP