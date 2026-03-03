Το Ηνωμένο Βασίλειο αποστέλλει πολεμικό πλοίο και ελικόπτερα κατά drones στην Ανατολική Μεσόγειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποστέλλει το πολεμικό πλοίο HMS Dragon και ελικόπτερα Wildcat εξοπλισμένα με συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των Βρετανών πολιτών και των συμμάχων στην περιοχή.

Το αντιτορπιλικό Type 45 HMS Dragon αναμένεται να αποπλεύσει για την Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να υπερασπιστεί τα βρετανικά συμφέροντα και να υποστηρίξει τη συλλογική αυτοάμυνα των συμμάχων.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον ικανά πολεμικά πλοία αντιαεροπορικής άμυνας παγκοσμίως, το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες του Ηνωμένου Βασιλείου στον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την καταστροφή εναέριων απειλών, συμπεριλαμβανομένων drones.

Το πλοίο διαθέτει το προηγμένο πυραυλικό σύστημα Sea Viper, το οποίο μπορεί να εκτοξεύσει οκτώ πυραύλους σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα και να καθοδηγεί έως και 16 πυραύλους ταυτόχρονα. Τα αντιτορπιλικά Type 45 έχουν ήδη δοκιμαστεί επιχειρησιακά, μεταξύ άλλων το 2024, όταν ένα εξ αυτών αναχαίτισε επιτυχώς πύραυλο των Χούθι.

Αντιτορπιλικό αεροάμυνας τύπου 45 (Αρχείου – AP Photo/Rajanish Kakade)

Η ανάπτυξη αυτή έρχεται σε συνέχεια επιχειρησιακών ενεργειών των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων το τελευταίο 24ωρο, κατά το οποίο καταρρίφθηκαν πολλαπλά drones στην περιοχή.

Μαχητικά RAF F-35B κατέρριψαν drones πάνω από την Ιορδανία – για πρώτη φορά σε επιχειρησιακή δράση RAF F-35 κατέστρεψε στόχο – με υποστήριξη αεροσκαφών Typhoon και ιπτάμενου τάνκερ Voyager. Βρετανική μονάδα αντιμετώπισης drones εξουδετέρωσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο του Ιράκ με κατεύθυνση προς δυνάμεις του Συνασπισμού, ενώ μαχητικό Typhoon της κοινής βρετανο-καταριανής 12ης Μοίρας κατέρριψε τη Δευτέρα ιρανικό drone μονής κατεύθυνσης που είχε στόχο το Κατάρ, χρησιμοποιώντας πύραυλο αέρος-αέρος.

Η απόφαση ελήφθη καθώς συνεχίζονται, σύμφωνα με το Λονδίνο, οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν κατά βρετανικών συμφερόντων στην περιοχή, με τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες απειλές.

Η ανάπτυξη αυτή ακολουθεί την ενίσχυση της αμυντικής παρουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, με την αποστολή συστημάτων ραντάρ, μέσων αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικών F-35.

Ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι η κυβέρνηση κινείται ταχύτατα για περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανέφερε ότι το HMS Dragon παρέχει δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας παγκόσμιας κλάσης, ενώ τα ελικόπτερα Wildcat είναι εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής από drones. Εξέφρασε επίσης υπερηφάνεια για τον επαγγελματισμό και τη γενναιότητα του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο τις τελευταίες ημέρες ανέλαβε επιτυχημένη δράση στην περιοχή για την προστασία των συμμάχων και την υπεράσπιση των βρετανικών συμφερόντων.

Παράλληλα, δύο ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού, οπλισμένα με πυραύλους Martlet κατά drones, αναπτύσσονται επίσης στην περιοχή. Τα ελικόπτερα θα έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και κατάρριψης εναέριων απειλών, προσθέτοντας ισχυρή ικανότητα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ανατολική Μεσόγειο.