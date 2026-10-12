Το ΙΜΜΑ τιμά τη μνήμη του Μακεδονικού Αγώνα 2026

Το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και της Νεότερης Ιστορίας της Μακεδονίας (ΙΜΜΑ) τιμά και φέτος τη μνήμη του Μακεδονικού Αγώνα αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της διατήρησης της ιστορικής γνώσης για τις νεότερες γενιές. Μέσα από το έργο του για τη μελέτη, την τεκμηρίωση και την ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μακεδονίας, συμβάλλει στον σύγχρονο διάλογο γύρω από το παρελθόν και τη σημασία του για το παρόν αλλά και το μέλλον.

Η Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα αποτελεί ημέρα μνήμης για τους αγώνες και τις θυσίες των Ελλήνων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Τιμάται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή μετά την 13η Οκτωβρίου, ημερομηνία θανάτου του Παύλου Μελά το1904, στη Στάτιστα (σημερινός Μελάς) Καστοριάς. Ο θάνατος του εμβληματικού Μακεδονομάχου τον ανέδειξε σε σύμβολο του Μακεδονικού Αγώνα και πρότυπο αυτοθυσίας και αγάπης για την πατρίδα. Το Ίδρυμα παρουσιάζει τη δράση και την ιστορία του, καθώς και άλλων σημαντικών μορφών του Αγώνα, μέσα από τη μόνιμη συλλογή και τα εκπαιδευτικά προγράμματά του Μουσείου.

Φέτος, το ΙΜΜΑ συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη για την «Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα», την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, με την:

– συμμετοχή της Διευθύντριας του ΙΜΜΑ, κας. Αθηνάς Παυλίδου, στην επίσημη δοξολογία και την κατάθεση στεφάνου στην Πλατεία Μακεδονομάχων

– ελεύθερη είσοδο και τις δωρεάν ξεναγήσεις για το κοινό που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, κατά τις ώρες:

11:00-11:45

12:00-12:45

13:00-13:45

Ακόμη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα και του πρωτοπόρου του, Παύλου Μελά:

– Ο Δήμος Ωραιοκάστρου και το ΙΜΜΑ, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, διοργανώνουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, στο κτίριο «Παύλος Μελάς» (στο Παλαιόκαστρο) ομιλία του Επιστημονικού Συνεργάτη και Ιστορικού του ΙΜΜΑ, Δρ. Κωνσταντίνου Σ. Παπανικολάου, με θέμα «Ο Μακεδονικός Αγώνας μετά τον Παύλο Μελά».

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, κ. Παντελής Τσακίρης και η Διευθύντρια του ΙΜΜΑ, κ. Αθηνά Παυλίδου.

– Το Σωματείο “Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα”, διοργανώνει μεγάλη επετειακή συναυλία,την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στις 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.