Το ηλεκτρικό είναι «ταμάμ» για κάθε μέρα

Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, οκτώ στους δέκα οδηγούς που έχουν ήδη συμβιώσει με ένα ηλεκτρικό μοντέλο θεωρούν την ηλεκτροκίνηση πρακτική και απόλυτα λειτουργική για την καθημερινή μετακίνηση, είτε αναφορικά με την αυτονομία τους είτε σχετικά με την άνεση που προσφέρουν.

Αντίθετα, μεταξύ όσων δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς μόλις το 45% πιστεύει ότι τα ηλεκτρικά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας συνηθισμένης ημέρας.

Ακόμα και στα σημεία που οι δύο ομάδες φαίνεται να συμφωνούν, όπως στην ανάγκη για περισσότερους σταθμούς φόρτισης ή στην επιθυμία για μεγαλύτερη αυτονομία, η διαφορά παραμένει σαφής: όσοι έχουν ζήσει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης είναι λιγότερο αυστηροί και πιο δεκτικοί στο να δουν την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί.

Ενδεικτικά, το 55% των ιδιοκτητών ηλεκτρικών θα ήθελαν μεγαλύτερη αυτονομία, έναντι 61% των υπόλοιπων οδηγών που το θεωρούν βασικό μειονέκτημα. Στο ίδιο πνεύμα, λίγο πάνω από τους μισούς κατόχους ηλεκτρικών θεωρούν ανεπαρκές το δίκτυο φόρτισης, αλλά η κριτική είναι εντονότερη από εκείνους που δεν έχουν ποτέ οδηγήσει EV, με ποσοστό 59%.

Παρά τις διαφωνίες και τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν, η συνολική εικόνα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα βελτιώνεται. Το 42% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι τα τελευταία πέντε χρόνια το προφίλ των EV έχει ενισχυθεί, έστω και σταδιακά.

Αντίθετα, μόλις ένας στους τέσσερις θεωρεί ότι η εικόνα τους χειροτέρεψε. Το σημαντικότερο εύρημα, όμως, είναι πως η επαφή με την ηλεκτροκίνηση μοιάζει να είναι το «κλειδί» που γκρεμίζει τις αμφιβολίες.

Και αν υπάρχει ένα μήνυμα που βγαίνει ξεκάθαρα, είναι ότι το μέλλον της καθημερινής οδήγησης θα είναι πιο… ηλεκτρικό απ’ όσο φανταζόμαστε.

Τα συμπεράσματα αυτά προέρχονται από έρευνα της εταιρείας YouGov για λογαριασμό της Deutsche Presse-Agentur, στην οποία συμμετείχαν 2.006 άτομα στη Γερμανία.