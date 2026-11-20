Το ιδιωτικό χρέος, τα «κόκκινα» δάνεια και η στεγαστική κρίση, τρία μείζονα προβλήματα που πιέζουν ασφυκτικά χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την παράταξη των Μηχανικών της ΔΗΣΥΜ ΤΚΜ του ΤΕΕ, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 18:30, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ – Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι προγραμματικές θέσεις και οι συγκεκριμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, την προστασία των δανειοληπτών και τη στεγαστική πολιτική, με στόχο μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για την κοινωνία.

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ θα αναπτύξουν η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Μήλης, Πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και η Βίκυ Παπαγεωργίου, δικηγόρος και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Στην εκδήλωση θα παρέμβει επίσης ο Χρήστος Παππάς, Δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τη Μιλένα Αποστολάκη θα πραγματοποιήσει δύο θεσμικές συναντήσεις.

Στις 12:30, με τον Α΄ Αγροτικό Συνεταιρισμό Χαλάστρας, με αντικείμενο το ζήτημα των αγροτικών δανείων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Στις 14:30, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο τις κρίσιμες παρεμβάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων για την προστασία των δανειοληπτών.

Με τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναδεικνύει την ανάγκη να αλλάξουν οι κανόνες στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με ουσιαστική προστασία των πολιτών, δίκαιες ρυθμίσεις και συγκεκριμένες πολιτικές λύσεις απέναντι σε ένα πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.