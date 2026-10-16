Το Growth Gym SKG έγινε ενός!

Λένε πως οι παρέες γράφουν ιστορία. Έτσι μια παρέα επαγγελματιών γράφει τη δική της ιστορία στον χώρο των γυμναστηρίων στη Θεσσαλονίκη.

Το Growth Gym SKG, ένα γυμναστήριο σχεδιασμένο να παρέχει την καλύτερη δυνατή προπονητική εμπειρία, έχει ήδη γίνει το νέο προπονητικό στέκι στην πόλη προσφέροντας υπηρεσίες personal training, mini groups και pilates. Πρόσφατα συμπλήρωσε έναν χρόνο λειτουργίας και οι δημιουργοί του, Θεόφιλος Γέπης, Φάνης Στεργιούδης και Δημήτρης Κολτσιδόπουλος, μαζί με συνεργάτες, αθλούμενους και φίλους, το γιόρτασαν με ένα μοναδικό πάρτι, σβήνοντας σε μια αξέχαστη βραδιά το πρώτο τους κεράκι.

Στα highlights της βραδιάς τα βραβεία που σχεδιάστηκαν ειδικά για την εκδήλωση και δόθηκαν σε εκείνους που ξεχώρισαν.

Το Growth Gym SKG στην Παπαναστασίου ήδη ετοιμάζεται για τα επόμενα events του και μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γυμναζόμαστε.