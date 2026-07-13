To γεύμα και ο καφές Παπασταύρου στη Θεσσαλονίκη

Με καφεδάκι στην Αγίου Δημητρίου με την εκτελεστική επιτροπή της ΝΔ Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη σημερινή επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος συζήτησε με τα κομματικά στελέχη, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς και οι πρόεδροι των δύο ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Νίκος Πατσέας και Κώστας Πάλλας, αντίστοιχα, τις πολιτικές εξελίξεις και τα έργα στη Θεσσαλονίκη. Ξεχώρισε το τετ-α-τετ με τον Ιωακείμοβιτς όπου τον ρώτησε για την πρόσφατη επίθεση στο σπίτι του με γκαζάκια.

Ακολούθως είχε τη συνάντηση εργασίας με τον ΥΜΑΘ Κώστα Γκιουλέκα στο Διοικητήριο, επισκέφθηκε το Πανόραμα για τη σύμβαση ΕΥΑΘ-Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για την υπογραφή της σύμβασης για το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης για Πεύκα και Χορτιάτη και το Ωραιόκαστρο όπου ενημερώθηκε για τα έργα υδροδότησης σε Λητή και Μελισσοχώρι.

Ολοκλήρωσε την παρουσία του στην πόλη με γεύμα σε ταβέρνα στο Παλαιόκαστρο με πολλούς συνδαιτυμόνες όπως τον υφυπουργό Κώστα Γκιουλέκα και τους βουλευτές Θόδωρο Καράογλου και Φάνη Παππά, τους δημάρχους Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου και Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη, την περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά και στελέχη της διοίκησης της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Παγίων. Ανάλογο και εκεί το περιεχόμενο της συζήτησης ενώ κάποια στιγμή υπήρξε και τετ-α-τετ Παπασταύρου-Κυρίζογλου, με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ να θέτει στον Υπουργό το θέμα των τελών ταφής απορριμμάτων.