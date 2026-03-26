Το φυτό που με το δυνατό άρωμά του κρατά μακριά τα κουνούπια

Φέτος τα κουνούπια δεν έχουν κάνει… χειμωνιάτικες διακοπές. Και καθώς ο καιρός βελτιώνεται και αρχίζουμε να περνάμε περισσότερο χρόνο σε μπαλκόνια, αυλές και κήπους καλό είναι να ξέρουμε πώς να προστατευτούμε από τα κουνούπια.

Πριν επιλέξετε κάποιο χημικό απωθητικό, οι ειδικοί προτείνουν μια πιο φυσική λύση, που ταυτόχρονα ομορφαίνει και μοσχομυρίζει κάθε ανοιχτό χώρο: το κόκκινο άγριο θυμάρι.

Ένα αρωματικό φυτό με διπλή δράση

Το κόκκινο άγριο θυμάρι ή αλλιώς Thymus serpyllum τραβά εύκολα την προσοχή, αφού έχει πυκνή βλάστηση από μωβ-κόκκινα άνθη. Το βασικό του «όπλο», όμως, απέναντι στα κουνούπια είναι το άρωμά του. Οι γήινες, δροσερές και ελαφρώς λεμονάτες νότες του λειτουργούν ως φυσικό απωθητικό για τα έντομα, τα οποία αποφεύγουν περιοχές με έντονες οσμές αυτού του τύπ

