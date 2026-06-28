Το φημισμένο κεράσι της Αγιάς που ταξιδεύει από τον Κίσσαβο σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό

Ένα από τα πιο γνωστά αγροτικά προϊόντα της Αγιάς, το φημισμένο κεράσι του Κισσάβου, ολοκλήρωσε αυτές τις ημέρες τη φετινή του συγκομιδή, ακολουθώντας τη διαδρομή από τα κτήματα της περιοχής προς την τοπική αγορά, την εγχώρια κατανάλωση και, σε σημαντικό βαθμό, προς αγορές του εξωτερικού.

Το κεράσι της Αγιάς έχει συνδεθεί διαχρονικά με την παραγωγική ταυτότητα της περιοχής. Στους πρόποδες του Κισσάβου, σε έναν τόπο με μακρά παράδοση στις δενδροκαλλιέργειες, οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, το μικροκλίμα, το έδαφος και η εμπειρία των παραγωγών διαμορφώνουν ένα προϊόν με χαρακτηριστικά που το έχουν κάνει αναγνωρίσιμο στην αγορά.

Πρόκειται για κεράσι που ξεχωρίζει για το βαθύ κόκκινο χρώμα του, τη σαρκώδη μορφή του καρπού, τη γλυκιά και γεμάτη γεύση, αλλά και την τραγανή υφή του. Η ποιότητά του συνδέεται τόσο με τις φυσικές συνθήκες της περιοχής όσο και με τον τρόπο καλλιέργειας, συγκομιδής και διαλογής. Η συλλογή γίνεται με προσοχή, καθώς το κεράσι είναι ευαίσθητος καρπός και απαιτεί σωστό χειρισμό από το χωράφι έως τη συσκευασία.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ο Κίσσαβος», Γιώργος Ζέικος, το κεράσι της Αγιάς έχει αποκτήσει τη φήμη του μέσα από έναν συνδυασμό φυσικών πλεονεκτημάτων και συστηματικής δουλειάς των παραγωγών.

«Το κεράσι της Αγιάς είναι φημισμένο προϊόν. Η γη, το υψόμετρο, το κλίμα και οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή βοηθούν ώστε να παράγεται ένα κεράσι με ιδιαίτερη ποιότητα, γεύση και αντοχή. Είναι ένα προϊόν που ο κόσμος το γνωρίζει και το ζητά», σημειώνει.

Στην περιοχή καλλιεργούνται διαφορετικές ποικιλίες κερασιού, με ιδιαίτερη σημασία να έχουν οι πρώιμες ποικιλίες. Μετά τη συγκομιδή, τα κεράσια περνούν από διαλογή κατά μέγεθος, χρώμα και ποιότητα, ώστε να φτάσουν στην αγορά οι καλύτεροι καρποί.

Ένα μέρος της παραγωγής κατευθύνεται στην εγχώρια αγορά και γενικότερα, στην εγχώρια κατανάλωση. Παράλληλα, σημαντικές ποσότητες, μετά τη διαδικασία της ψύξης, προωθούνται στο εξωτερικό. Η ψύξη αποτελεί κρίσιμο στάδιο, καθώς βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας, της εμφάνισης και της ποιότητας του κερασιού, ώστε το προϊόν να μπορεί να μεταφερθεί και να φτάσει σε άλλες αγορές χωρίς να χάσει τα χαρακτηριστικά του.

Η φετινή χρονιά, σύμφωνα με τους παραγωγούς, κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς τη διάθεση του προϊόντος. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, κυρίως οι εκκρεμείς αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ από την περσινή χρονιά, όταν ο παγετός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες.

«Υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες από την προηγούμενη χρονιά, όταν ο παγετός κατέστρεψε μεγάλο μέρος της παραγωγής. Οι αποζημιώσεις που εκκρεμούν είναι σημαντικό ζήτημα για τους παραγωγούς», υπογραμμίζει ο κ. Ζέικος.

Για την Αγιά, το κεράσι στηρίζει εισοδήματα, κινητοποιεί εργατικά χέρια την περίοδο της συγκομιδής και ενισχύει την παρουσία της περιοχής στις αγορές. Η σημασία του αποτυπώνεται και στη Γιορτή Κερασιού που διοργανώνεται στην περιοχή και αποτελεί έναν θεσμό που κρατά ζωντανή τη σχέση του τόπου με την καλλιέργεια και την παραγωγή.

Έτσι, το κεράσι της Αγιάς συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα προϊόντα που κρατούν ζωντανή την αγροτική οικονομία της περιοχής και αναδεικνύουν την ποιότητα της θεσσαλικής γης.