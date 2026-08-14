Το φετινό «Ελ Νίνιο» είναι πολύ πιθανό να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Το μετεωρολογικό φαινόμενο «Ελ Νίνιο», το οποίο χαρακτηρίζεται από θερμότερα από το συνηθισμένο νερά στον Ειρηνικό, έχει πιθανότητα 69 τοις εκατό να καταστεί το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Στην τελευταία έκθεσή του, το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων της NOAA έθεσε το ενδεχόμενο το φαινόμενο Ελ Νίνιο, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, να αποτελέσει «ένα ιστορικό γεγονός που θα ξεπεράσει σε ένταση» τα προηγούμενα περιστατικά που χρονολογούνται από το 1950, όταν άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία, με θερμοκρασίες 2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό.

«Σε ένα φαινόμενο τέτοιας κλίμακας, η πιθανότητα να παρατηρηθούν επιπτώσεις που συνάδουν με το φαινόμενο Ελ Νίνιο είναι μεγαλύτερη, αλλά δεν είναι εγγυημένη. Εν ολίγοις, το φαινόμενο Ελ Νίνιο εντείνεται, με πιθανότητα άνω του 90 τοις εκατό να εκδηλωθεί ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα του 2026–27 στο βόρειο ημισφαίριο», εξήγησαν.

Το Ελ Νίνιο έχει ενταθεί τον τελευταίο μήνα

Ο οργανισμός αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του, αφού διαπίστωσε ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο εμφανίστηκε τον Ιούνιο, ενισχύθηκε τον τελευταίο μήνα, με τις θερμοκρασιακές ανωμαλίες να υπερβαίνουν τους 2 βαθμούς Κελσίου στην επιφάνεια του ανατολικού Ειρηνικού και να φτάνουν έως και τους 10 βαθμούς κάτω από την επιφάνεια.

Η μετεωρολογική υπηρεσία δηλώνει ότι το φαινόμενο αυτό σχηματίζεται όταν οι θερμοκρασίες στον ισημερινό Ειρηνικό βρίσκονται 0,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για «αρκετούς συνεχόμενους μήνες».

Το Ελ Νίνιο είναι ένα κλιματικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από θερμότερα από το κανονικό νερά στον Ειρηνικό και ισχυρότερους δυτικούς ανέμους, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατακόρυφης διάτμησης του ανέμου.

Για τις χώρες που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό σημαίνει ξηρότερες συνθήκες και έναν χειμώνα θερμότερο από το συνηθισμένο, σύμφωνα με τη NOAA, αν και θα φέρει επίσης «βροχές και πιθανές πλημμύρες» στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι άνεμοι του Ελ Νίνιο σημαίνουν επίσης ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης τροπικών κυκλώνων στον Ειρηνικό, αν και η πιθανότητα εμφάνισης τυφώνων στον Ατλαντικό είναι χαμηλότερη.

Πράγματι, η ενίσχυση του φαινομένου «Ελ Νίνιο» οδήγησε τη NOAA να αναθεωρήσει προς τα κάτω, στις 6 Αυγούστου, τις προβλέψεις της για την περίοδο στον Ατλαντικό, εκτιμώντας ότι θα σημειωθούν έως και 13 καταιγίδες – αριθμός χαμηλότερος από τον ιστορικό μέσο όρο –, ενώ στον ανατολικό Ειρηνικό προβλέπει έως και 22 κυκλώνες, αριθμός υψηλότερος από τον μέσο όρο.

Εν τω μεταξύ, η υπηρεσία για το κλίμα ανέφερε ότι ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μέση θερμοκρασία σχεδόν 25 βαθμούς Κελσίου – 1,8 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο του 20ού αιώνα.

Ένα άρθρο γραμμένο από RTVE.es / EFE (RTVE), που δημοσιεύθηκε αρχικά στις 14 Αυγούστου 2026, 02:12 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης)