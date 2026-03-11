Το FBI προειδοποιεί για κίνδυνο επιθέσεων με drones στην Καλιφόρνια από το Ιράν

Το FBI προειδοποίησε τις τελευταίες ημέρες τα αστυνομικά τμήματα στην Καλιφόρνια ότι το Ιράν θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις εκτοξεύοντας drones στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

«Πρόσφατα αποκτήσαμε πληροφορίες ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν φέρεται να επιδίωκε να πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη από ένα άγνωστο σκάφος στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα εναντίον απροσδιόριστων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν», σύμφωνα με την προειδοποίηση που διανεμήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου όπως αποκαλύπτει το ABC News.

«Δεν έχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο, τη μέθοδο, τον στόχο ή τους δράστες αυτής της φερόμενης επίθεσης».

Η προειδοποίηση ήρθε ακριβώς τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει την επίθεσή της κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν ανταποδίδει με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων σε όλη τη Μέση Ανατολή.