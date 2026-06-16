Το FBI απέτρεψε επίθεση με drones και ελεύθερους σκοπευτές στους αγώνες του UFC στον Λ. Οίκο – Πέντε συλλήψεις

Το FBI και οι συνεργαζόμενες αστυνομικές αρχές απέτρεψαν μια φερόμενη επίθεση που είχε ως στόχο την εκδήλωση UFC Freedom 250 που πραγματοποιήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν αξιωματούχοι στο Fox News.

Πέντε άτομα βρίσκονταν υπό κράτηση μέχρι τη Δευτέρα, ενώ οι ερευνητές εντόπισαν 23 άτομα που φέρονται να ανήκουν σε ένα πιθανό δίκτυο συνωμοτών. Το φερόμενο σχέδιο περιελάμβανε τη χρήση drones εξοπλισμένων με εκρηκτικά με στόχο κτίρια κοντά στην εκδήλωση. Σκοπός ήταν να προκαλέσουν μαζική εκκένωση, ώστε να οδηγήσουν το πλήθος προς μια ομάδα ελεύθερων σκοπευτών που είχαν ήδη τοποθετηθεί εκεί.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με αξιωματούχους, είχε προγραμματιστεί μια «δεύτερη φάση» για να εισβάλουν στην πύλη του Λευκού Οίκου.

Το FBI ενημερώθηκε για την πιθανή απειλή στις 10 Ιουνίου και σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες εξασφάλισε τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύλληψη υπόπτου στο Σινσινάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν συνομιλίες στην εφαρμογή Signal, στις οποίες φέρονται να συμμετείχαν αρκετά άτομα συζητώντας τις προετοιμασίες της επιχείρησης.

Η εξέταση του κινητού τηλεφώνου ενός εκ των υπόπτων οδήγησε στον εντοπισμό τουλάχιστον 23 χρηστών της εφαρμογής που, σύμφωνα με τις Aρχές, αντάλλασσαν μηνύματα σχετικά με προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν από την επίθεση.

Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους φέρεται να σχεδίαζαν να μεταβούν στο Φρέντερικσμπεργκ της Βιρτζίνια στις 12 ή 13 Ιουνίου για να προετοιμάσουν την επίθεση.

Ένας ύποπτος φέρεται να δήλωσε στους ανακριτές ότι στόχος ήταν οι «καπιταλιστικές ελίτ», οι «δισεκατομμυριούχοι» ή οι πολιτικοί που έλαβαν δωρεές από την Αμερικανική Επιτροπή Δημόσιων Υποθέσεων του Ισραήλ.

Η έρευνα διεξήχθη από τουλάχιστον 12 περιφερειακά γραφεία του FBI.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, απέδωσε τα εύσημα στο FBI, στο υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) και στους συνεργάτες των αρχών επιβολής του νόμου για την άμεση δράση τους σε πολλές πολιτείες, με σκοπό την αποτροπή της φερόμενης επίθεσης.

«Χάρη στην άμεση δράση του FBI, των συνεργατών μας και του υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που διεξήχθη σε πολλές πολιτείες, πολλά άτομα βρίσκονται πλέον υπό κράτηση και οι φερόμενες επιθέσεις που σχεδιάζονταν αποτράπηκαν», δήλωσε ο Πατέλ.

Ο Πάτελ ανέφερε ότι η επιχείρηση κατέδειξε την ικανότητα του FBI να ανταποκρίνεται άμεσα όταν προκύπτουν απειλές.