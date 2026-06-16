Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη εμπορική συμφωνία της Ε.Ε με τις ΗΠΑ – Τα επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη (16/6) την σχετική νομοθεσία για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας ένα από τα τελευταία εμπόδια σε μια διαδικασία που έχει επανειλημμένα απογοητεύσει την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι νομοθέτες ψήφισαν με 440 ψήφους υπέρ, 151 κατά και 50 αποχές, για την έγκριση αλλαγών στη νομοθεσία για την άρση των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και ορισμένα γεωργικά προϊόντα εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις της Ε.Ε ως προς τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο θέρετρο γκολφ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Η Ουάσινγκτον είχε συμφωνήσει να περιορίσει τους δασμούς στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ στο 15% και να μειώσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Αυτές οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ το περασμένο φθινόπωρο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. «H ΕΕ εκπληρώνει το καθήκον της», έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έγκριση της συμφωνίας χρειάστηκε περισσότερο χρόνο καθώς ζητήθηκαν πρόσθετες διασφαλίσεις από τον Τραμπ, ύστερα από τις απειλές να προσαρτήσει τη Γροιλανδία την επιβολή εμπορικού εμπάργκο στην Ισπανία επειδή αντιτάχθηκε στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Ιράν.

Σε έναν συμβιβασμό που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, συμφωνήθηκε ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να αναστείλει τη συμφωνία εάν η Ουάσινγκτον δεν μειώσει τους δασμούς στα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου μέχρι το τέλος του 2026. Οι δασμολογικές παραχωρήσεις της ΕΕ θα λήξουν επίσης στο τέλος του 2029 — όταν ο Τραμπ αναμένεται να αποχωρήσει από το αξίωμα.

Η καθυστέρηση είχε εξοργίσει τις ΗΠΑ, σε σημείο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις αρχές Μαΐου απείλησε να αυξήσει ξανά τους δασμούς σε περίπτωση που τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν καταλήξουν σε συμφωνία έως τις 4 Ιουλίου.

Το Συμβούλιο της ΕΕ — που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις της ΕΕ — αναμένεται τώρα να εγκρίνει τα κείμενα στις 26 Ιουνίου, προτού αυτά δημοσιευτούν επίσημα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τεθούν σε ισχύ.