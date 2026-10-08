Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μέτρα κατά του «ισλαμιστικού εισοδισμού» στην Ευρώπη

Ψήφισμα με 381 ψήφους υπέρ ζητά ευρωπαϊκή μεθοδολογία εντοπισμού, επανεξέταση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ και αυστηρότερους ελέγχους σε θεωρήσεις και εξωτερική χρηματοδότηση από Κατάρ και Τουρκία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει τις στρατηγικές του λεγόμενου «ισλαμιστικού εισοδισμού» και ζητά από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυστηρότερους ελέγχους στη χρηματοδότηση, στις συνεργασίες και στα διασυνοριακά δίκτυα που συνδέονται με το πολιτικό Ισλάμ. Το κείμενο υπερψηφίστηκε με 381 ψήφους υπέρ, 167 κατά και 15 αποχές.

Με τον όρο «εισοδισμός» περιγράφεται η σταδιακή διείσδυση οργανωμένων δικτύων σε θεσμούς και φορείς με σκοπό την άσκηση επιρροής από το εσωτερικό τους. Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι στρατηγικές αυτές στρέφονται κατά των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, της ισότητας ανδρών και γυναικών, των θεμελιωδών ελευθεριών και της κοινωνικής συνοχής.

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν πως η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει ελεύθερη, ανοικτή και πιστή στις αρχές της. Προειδοποιούν ωστόσο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο, ότι η Ένωση «δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί, να συμβουλεύεται ή να νομιμοποιεί δίκτυα που χρησιμοποιούν τη γλώσσα, τις διαδικασίες και τη χρηματοδότησή της για να αποδυναμώσουν τις αξίες της εκ των έσω».

Ευρωπαϊκή μεθοδολογία εντοπισμού

Το Κοινοβούλιο ζητά τη θέσπιση κοινής ευρωπαϊκής μεθοδολογίας για τον εντοπισμό ενδείξεων εισοδισμού. Στα κριτήρια που προτείνει περιλαμβάνονται η σύγχυση θρησκείας και πολιτικής, η θεσμική αμφισημία, η αδιαφανής χρηματοδότηση, οι επαναλαμβανόμενες εταιρικές σχέσεις και η εγγύτητα με ήδη εντοπισμένα δίκτυα. Προστίθενται επίσης οργανώσεις ή δίκτυα που επανεμφανίζονται με νέες μορφές.

Παράλληλα, το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι η προστασία των μουσουλμάνων πολιτών από τις διακρίσεις αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση. Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν όμως ότι οι πολιτικές κατά των διακρίσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να προστατεύεται το Ισλάμ από την κριτική ή για να νομιμοποιούνται οργανωμένα ισλαμιστικά δίκτυα ως αντιπροσωπευτικοί συνομιλητές. Ζητούν αντίθετα στήριξη προς τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους μουσουλμάνους εκπροσώπους που υπερασπίζονται τις δημοκρατικές αξίες και αντιστέκονται στις ισλαμιστικές πιέσεις.

Το κείμενο καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν τους ελέγχους πριν από οποιαδήποτε συνεργασία με οργανώσεις που ενδέχεται να συμμετέχουν σε τέτοιες στρατηγικές. Ως παράδειγμα κατονομάζεται το Φόρουμ Ευρωπαϊκών Μουσουλμανικών Οργανώσεων Νεολαίας και Φοιτητών (FEMYSO), μαζί με άλλες δομές που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Το Κοινοβούλιο τάσσεται επίσης υπέρ των εθνικών μέτρων που απαγορεύουν τη δημόσια χρήση πλήρους καλύμματος προσώπου, όπως το νικάμπ και η μπούρκα. Σύμφωνα με το ψήφισμα, η απόκρυψη του προσώπου στον δημόσιο χώρο συνιστά απαράδεκτη πρόκληση για τη δημόσια ασφάλεια και την επιβολή του νόμου, ενώ η απαγόρευσή της κρίνεται αναγκαία για την κοινωνική συνοχή και την προστασία των δικαιωμάτων των άλλων, ιδίως των γυναικών.

Η Μουσουλμανική Αδελφότητα και ο κατάλογος της ΕΕ

Στο πιο ηχηρό σημείο του ψηφίσματος, οι ευρωβουλευτές καλούν το Συμβούλιο της ΕΕ να αξιολογήσει εάν οντότητες ή πρόσωπα που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα θα πρέπει να προστεθούν στον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η αξιολόγηση, κατά το Κοινοβούλιο, δεν θα πρέπει να περιοριστεί στις επίσημες δομές. Θα πρέπει να εξετάσει και συνδεδεμένους φορείς, οργανώσεις που λειτουργούν ως βιτρίνα, χρηματοοικονομικούς κόμβους, δίκτυα νεολαίας, καθώς και πρόσωπα σε ηγετικούς ή συντονιστικούς ρόλους. Όπου πληρούνται τα ισχύοντα κριτήρια, οι ευρωβουλευτές ζητούν να επιβάλλονται και τα αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα.

Η τελική απόφαση ανήκει στα κράτη μέλη. Ο κατάλογος καταρτίζεται και αναθεωρείται από το Συμβούλιο με ομοφωνία, με βάση αποφάσεις αρμόδιων εθνικών αρχών.

Κονδύλια, Κατάρ και Τουρκία

Στο σκέλος της χρηματοδότησης, το Κοινοβούλιο ζητά πλήρη ιχνηλασιμότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ισχυρότερη δέουσα επιμέλεια και ευρύτερη χρήση των εργαλείων αποκλεισμού που προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός της Ένωσης. Καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τα κονδύλια που έχουν χορηγηθεί σε πρόσωπα ή οντότητες για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες δεσμών με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα ή το πολιτικό Ισλάμ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εξωτερική χρηματοδότηση και στις διακρατικές συνεργασίες, ιδίως όταν εμπλέκονται παράγοντες που συνδέονται με το Κατάρ ή την Τουρκία. Η ονομαστική αναφορά στην Άγκυρα καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Βρυξέλλες επιχειρούν διπλωματική επαναπροσέγγιση με την Τουρκία.

Σε επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας, οι ευρωβουλευτές ζητούν αυστηρότερους ελέγχους θεωρήσεων και αδειών διαμονής για τους λεγόμενους κήρυκες μίσους. Επικροτούν τα κράτη μέλη που έχουν ήδη καταρτίσει σχετικούς εθνικούς καταλόγους και ζητούν τη δημιουργία αντίστοιχου καταλόγου σε επίπεδο ΕΕ. Προτείνουν, τέλος, ευρύτερη αξιοποίηση των εργαλείων του χώρου Σένγκεν και των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων, με τη συνδρομή της Europol και της Eurojust στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η πολιτική εικόνα της ψηφοφορίας

Το ψήφισμα δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Αποτυπώνει τη θέση του Κοινοβουλίου και απευθύνεται στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, στα οποία ανήκει η πρωτοβουλία για οποιοδήποτε συγκεκριμένο μέτρο.

Το κείμενο βασίστηκε σε πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με κεντρικό ρόλο της Σελίν Ιμάρ (ΕΛΚ, Γαλλία), και τέθηκε σε ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Στρασβούργου, μία ημέρα μετά τη σχετική συζήτηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας, την πλειοψηφία σχημάτισαν το ΕΛΚ, οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, οι Πατριώτες για την Ευρώπη και η Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, με τη στήριξη της μεγάλης πλειονότητας της Renew Europe. Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, οι Πράσινοι και η Αριστερά καταψήφισαν σχεδόν στο σύνολό τους.

Από την ελληνική αντιπροσωπεία, υπέρ ψήφισαν έξι ευρωβουλευτές: ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης (ΕΛΚ), ο Μανώλης Κεφαλογιάννης (ΕΛΚ) και ο Δημήτρης Τσιόδρας (ΕΛΚ) της Νέας Δημοκρατίας, η Γαλάτω Αλεξανδράκη (ΕΚΜ) και ο Εμμανουήλ Φράγκο (ΕΚΜ) της Ελληνικής Λύσης, καθώς και ο Νικόλαος Αναδιώτης (Μη εγγεγραμμένοι) της ΝΙΚΗΣ.

Κατά ψήφισαν ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (Μη εγγεγραμμένοι) και ο Κώστας Παπαδάκης (Μη εγγεγραμμένοι) του ΚΚΕ, όπως και η Μαρία Ζαχαρία (Μη εγγεγραμμένοι) της Πλεύσης Ελευθερίας. Οι υπόλοιποι δώδεκα Έλληνες ευρωβουλευτές, μεταξύ αυτών όσοι εκλέχθηκαν με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταγράφονται στην ονομαστική ψηφοφορία. Από την Κύπρο ψήφισε μόνον ο Γεάδης Γεάδη (ΕΚΜ), υπέρ του κειμένου.

Το αίτημα για ένταξη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στον ευρωπαϊκό κατάλογο είχε διατυπωθεί και από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, με ευρωπαϊκό ψήφισμα που ενέκρινε τον Ιανουάριο. Από την άλλη πλευρά, όταν το ΕΛΚ υιοθέτησε ανάλογο κομματικό ψήφισμα στα τέλη Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού (ENAR) είχε προειδοποιήσει ότι τέτοια κείμενα παρουσιάζουν τους μουσουλμάνους της Ευρώπης ως δυνητική απειλή για τους θεσμούς.

Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στα κράτη μέλη, τα οποία καλούνται να αποφασίσουν εάν και πώς θα ανταποκριθούν στο αίτημα του Κοινοβουλίου για αξιολόγηση των δικτύων της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.