Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο συστήνεται ξανά στο κοινό μέσα από τη δυναμική παρουσία του στη φετινή ΔΕΘ – Βήμα διαλόγου και ανάπτυξης και σημείο συνάντησης το Hellenic Growth Agora

Δυναμικό παρών στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δώσει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο / Hellenic Growth, με κεντρικό μήνυμα της παρουσίας του την «Αξία για το Μέλλον». Για εννέα ολόκληρες μέρες (5-13 Σεπτεμβρίου), το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο θα φιλοξενήσει στο Περίπτερο 2 – Paviliion 13 συνολικά 23 θυγατρικές και συμμετοχές του Ομίλου σε 11 ξεχωριστούς επενδυτικούς τομείς της οικονομίας. Ανάμεσα στις θυγατρικές είναι ασφαλώς και η ΔΕΘ Helexpo, η οποία γίνεται έτσι το φυσικό σημείο συνάντησης του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου με τους πολίτες, τους θεσμούς και τους εταίρους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η φετινή παρουσία του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στη ΔΕΘ είναι η πρώτη ολοκληρωμένη εμφάνισή του με τη νέα ονομασία και ταυτότητά του. Με αυτήν, αποτυπώνεται πιο καθαρά ο διευρυμένος ρόλος του Ταμείου, ο οποίος είναι να μετατρέπει τη δημόσια παρουσία, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και τις επενδυτικές δυνατότητες σε μετρήσιμη αξία για την οικονομία, την κοινωνία και τον πολίτη.

Παράλληλα, το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου θα εγκαινιαστεί στο Περίπτερο 2 ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος Hellenic Growth Agora. Πρόκειται για ένα χώρο που θα είναι αφιερωμένος στον ανοικτό διάλογο με θεσμικούς, επενδυτικούς και κοινωνικούς εταίρους και οι συζητήσεις θα εστιάσουν σε θέματα που αφορούν στην οικονομία, τις επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, θεσμικοί φορείς και κορυφαία στελέχη των εταιρειών του Ομίλου θα συμμετάσχουν ενεργά στο Hellenic Growth Agora και την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο ούτως ή άλλως πολυθεματικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν ειδικές εκδηλώσεις των εταιριών του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, όπως η παρουσίαση της νέας εποχής διαχείρισης της σιδηροδρομικής περιουσίας από τη ΓΑΙΟΣΕ και του επετειακού γραμματοσήμου με αφορμή τα 100 χρόνια της ΔΕΘ από τα ΕΛΤΑ. Η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσαν παρά να έχουν ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με συζητήσεις για την αναπτυξιακή τους δυναμική, την ανάπλαση της ΔΕΘ και το ρόλο της περιοχής ως κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας.

Σηματοδοτώντας επίσης στην πράξη τη νέα εποχή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, συζητήσεις στο Hellenic Growth Agora θα αναδείξουν νέες όψεις της ανάπτυξης και τον αντίκτυπό της στην καθημερινότητα των πολιτών. Χαρακτηριστικά, οι συζητήσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής και τη δημιουργία κοινωνικής αξίας: από το wellness και τον αθλητισμό έως την προσβασιμότητα και τον πολιτισμό.