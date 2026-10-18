Το ερώτημα που βασανίζει τον Αλέξη Τσίπρα

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Τα διαδοχικά φάουλ στελεχών της φαίνεται πως έχουν θορυβήσει για τα καλά την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στο κόμμα επικρατεί αρκετός εκνευρισμός, καθώς συμπεριφορές, άστοχες τοποθετήσεις και προσωπικές στρατηγικές δημιουργούν αρνητικό κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται μπροστά σε ένα ερωτηματικό: Θα πρέπει να δώσει και άλλο χρόνο ή να τερματίσει τώρα αυτήν την κατάσταση;

Κατά καιρούς τοποθετούμενος επί του θέματος ο πρώην πρωθυπουργός έδειχνε συγκαταβατικός. Δικαιολογούσε τα λάθη, λέγοντας πως το κόμμα διαθέτει νέα στελέχη, χωρίς μεγάλη εμπειρία, άρα είναι περίπου φυσικό να υπάρχουν αρρυθμίες. Μετά από περίπου 5 μήνες τα στελέχη, που έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, έχουν δείξει τα προτερήματα και τις αδυναμίες τους. Η πρώτη αξιολόγηση τους έχει γίνει και πλέον έχει σχηματιστεί μία σαφή εικόνα. Ωστόσο το χρονικό διάστημα της τοποθέτησης τους είναι μικρό και θα ήταν προφανώς άκομψο να αντικατασταθούν.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να τους αφήσει στην θέση τους μέχρι τα Χριστούγεννα. Και λίγο πριν ή λίγο μετά τις γιορτές και στην τελική ευθεία προς τις εθνικές εκλογές να προχωρήσει στις αλλαγές που επιθυμεί ο κ. Τσίπρας. Εξάλλου στελέχη της “Αμαλίας” στις συζητήσεις του λένε πως μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία ενσωμάτωσης όσων επιθυμούν να ενισχύσουν την προσπάθεια τη ΕΛ.Α.Σ. Ο λόγος για νυν βουλευτές που θα αποφασίσουν να παραδώσουν την έδρα τους και να ενταχθούν στους κόλπους του κόμματος. Παράλληλα υπάρχουν πρώην βουλευτές και στελέχη που δεν πρόλαβαν το πρώτο κύμα ενσωμάτωσης και για αυτό το λόγο έμειναν εκτός.

Μέχρι τις γιορτές λοιπόν που θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο ο κ. Τσίπρας θα έχει στη διάθεση του έναν μακρύ κατάλογο στελεχών από τους οποίους θα επιλέξει ποιοι θα αποτελέσουν την νέα σκιώδη κυβέρνηση του. Ήδη μάλιστα κάποιοι στοιχηματίζουν για το ποιοι θα μπορούσαν είναι σε αυτήν. Ωστόσο όμως οι όποιες αντικαταστάσεις θα γίνουν με γνώμονα το κεντρικό αφήγημα του κόμματος: Δηλαδή πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα νέο κόμμα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. 2. Άρα και οι προσθαφαιρέσεις θα είναι μετρημένες.

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