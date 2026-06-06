Το επικοινωνιακό “λυσάρι” της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Σταδιακά γίνεται η ενσωμάτωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ( ΕΛ.Α.Σ.) στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Το κύριο βάρος έχει πέσει στην πεντάδα που συγκροτεί την ομάδα επικοινωνίας, ενώ αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν στο παιχνίδι και τα στελέχη του νέου εγχειρήματος που έχουν περάσει την “βασική εκπαίδευση”.

Προς το παρών οι εκπρόσωποι του νέου πολιτικού φορέα εμφανίζονται στα τηλεοπτικά πάνελ μόνοι τους, δίχως δηλαδή εκπρόσωπους άλλων κομμάτων. Αυτό αναμένεται να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα και αφού πρώτα αποκτήσουν μία σχετική άνεση στον φακό. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα τα πάνε στις πρόσωπο με πρόσωπο αντιπαραθέσεις.

Υπενθυμίζουμε πως την πεντάδα αποτελούν η Θεώνη Κουφονικολάκου, που ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μαζί της ως αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου βρίσκονται ο οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων Κώστας Καρπουχτσής, που προέρχεται από τις Σέρρες, ο δικηγόρος και ποινικολόγος Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Θεσσαλονικιός πρώην βουλευτής του Ποταμιού Νίκος Νυφούδης, καθώς και η δικηγόρος Άννα Παπαδοπούλου, που στο παρελθόν είχε διατελέσει αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έως τον Απρίλιο του 2026.

Αυτοί αποτελούν την αιχμή του δόρατος της ΕΛ.Α.Σ. Σύντομα όμως θα προστεθούν και νέοι, καθώς υπάρχει μία μαγιά περίπου πενήντα ατόμων σε ολόκληρη την χώρα, για να ικανοποιούνται οι τοπικές επικοινωνιακές ανάγκες. Και επειδή τίποτα δεν γίνεται στην τύχη σε αυτούς έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες.

Ειδικότερα έχουν στα χέρια τους έναν οδηγό που περιέχει απαντήσεις σε περίπου πενήντα πιθανές ερωτήσεις που θα δεχτούν από τους δημοσιογράφους. Περιλαμβάνει όλες τις πτυχές (οικονομία. εθνικά θέματα, υγεία), αλλά και απαντήσεις σε ερωτήματα όπως “αν το κόμμα είναι εξουσίας ή κίνημα πίεσης”, τι σημαίνει ο ” νέος πατριωτισμός” που επικαλείται ο κ. Τσίπρας, “ποιος είναι ο στόχος της πολιτικής κίνησης”, ακόμη και “πως αντιμετωπίζει η ΕΛ.Α.Σ. την Μαρία Καρυστιανού”.

Αισιοδοξία

Χαμόγελα και συγκρατημένη αισιοδοξία προκάλεσαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις στην “Αμαλίας”, που βρίσκεται το “στρατηγείο” του Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα εμφανίζεται δεύτερο σε όσες έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

” Δεν πανηγυρίζουμε γιατί ξέρουμε πως έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα”, λέει στέλεχος του κόμματος από τη Θεσσαλονίκη προσθέτοντας πως “στόχος είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές”.

Παράλληλα η Α΄ περιφέρεια Θεσσαλονίκης ίσως να ανοίξει την πόρτα της εισόδου στη Βουλή για πολιτικό αρχηγό άλλου κόμματος. Και αυτό γιατί ακούγεται έντονα το όνομα της Πόπης Τσαπανίδου. Η εκ’ Θεσσαλονίκης δημοσιογράφος, που σήμερα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. μέσω του ψηφοδελτίου επικρατείας, είναι κοντά στον πρώην πρωθυπουργό. Αν λοιπόν θέλει να μεταπηδήσει στον νέο φορέα, ώστε να είναι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης, τότε προκαλεί μία αλυσιδωτή αντίδραση.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας έχει ζητήσει να παραιτηθούν της βουλευτικής ιδιότητας τους όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν. Αν λοιπόν η κ. Τσαπανίδου παραιτηθεί ακολουθούν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας οι Μιχάλης Καλογήρου, Τζένη Λειβαδάρου, Θανάσης Τσάκρης και Ζωρζέτα Λάλη, όλοι τους, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού. Θα πρέπει λοιπόν να παραιτηθούν και αυτοί οπότε η έδρα πηγαίνει στον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος θα βρεθεί στην Ελληνική βουλή.

Αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν και αλλού. Στην Α’ Αθήνας αν παραιτηθούν οι αποχωρήσαντες από τη Νέα Αριστερά Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος τις έδρες τους παίρνουν ο Νίκος Βούτσης της Νέας Αριστεράς και η Τζένη Αρσένη. Επίσης στην Ανατολική Αττική, αν παραιτηθεί ο Γιώργος Καραμέρος, ακολουθεί ο Χρήστος Σπίρτζης, που διατηρεί επίσης καλές σχέσεις με την “Αμαλίας”. Η έδρα θα πήγαινε στο Νάσο Αθανασίου, που όμως απεβίωσε πριν λίγες ημέρες, οπότε θα καταλήξει στη Μυρτω Κοροβέση, που σήμερα είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ