Το εκλογικό δίλημμα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Toυ Βαγγέλη Πλάκα

Σε κατάσταση εκλογικής εγρήγορσης έθεσε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ήδη με τα προσυνέδρια που

ξεκίνησαν βρίσκεται σε κομματική κινητικότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ομιλία του στην

εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας της γραμματείας Οργανωτικού την περασμένη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός

και πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος όχι απλώς έστειλε το μήνυμα στα στελέχη να οργανωθούν και

να βγουν στην κοινωνία αλλά κυρίως έστειλε το πολιτικό μήνυμα που πρέπει να μεταφέρουν το οποίο

εμπεριέχεται στο εκλογικό δίλημμα που έθεσε ο ίδιος στην ομιλία του ξεκάθαρα εξυφαίνοντας ένα

πολιτικό αφήγημα γύρω απο την ανάγκη συνέχισης της πορείας της χώρας με ασφάλεια και σταθερότητα.

“Η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει”, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θέτοντας το διακύβευμα της

επόμενης κάλπης: “στις εκλογές του 2027, το κεντρικό ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι

Ελληνίδες και οι Έλληνες: θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου

ή θα ρισκάρει; Θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σ’ ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε

αχαρτογράφητα διεθνή νερά; Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, τον

δρόμο της συνέπειας ή το γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών; Αιχμάλωτοι μιας

κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί τελικά μόνο προς τα πίσω και μόνο προς τα κάτω;”.

Ο πρωθυπουργός έθεσε εκ νέου τον ορίζοντα του 2030 για την ολοκλήρωση της κυβερνητικής του

προσπάθειας και για να φανούν εν τω συνόλω τα θετικά αποτελέσματα απο την προσπάθεια που ξεκίνησε

το 2019 αρχικά με την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και την οικονομική ανόρθωση. “Το έχω πει

πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα: η πολιτική σταθερότητα, άμα δείτε τι γίνεται στις υπόλοιπες

ευρωπαϊκές χώρες, είναι ένα εθνικό πλεονέκτημα. Το αναζητούν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι,

συνεπώς, άδικο εδώ να αμφισβητείται τόσο επιπόλαια και τόσο εύκολα”, τόνισε χαρακτηριστικά και

έθεσε απέναντι την κατάσταση που επικρατεί στην αντιπολίτευση: “Δυστυχώς, απέναντί μας έχουμε μια

αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση από κόμματα που ενώ αδυνατούν να μιλήσουν μεταξύ τους, δεν μπορούν

να συνεννοηθούν, ξέρουν τι δεν θέλουν, όχι τι θέλουν, ενώνονται μόνο κατά της κυβέρνησης. Πρόκειται,

δυστυχώς, για ένα πολιτικό σκηνικό ανάξιο της συγκυρίας, όπου ο χυδαίος λαϊκισμός συμπλέει με τον

δογματισμό, τα ξυλόλια με τις ακοστολόγητες υποσχέσεις, τα πολλά λόγια με τις μηδενικές πράξεις. Με

κοινό τόπο τη διαβολή, το ψέμα, την καταστροφολογία και το γκρίζο μιας μίζερης γκρίνιας. Είναι το

χρώμα των δικών τους αδιεξόδων, με το οποίο επιχειρούν να τυλίξουν ολόκληρη τη χώρα”.

Τα γαλάζια πολιτικά πυρά θα επικεντρωθούν στο ΠΑΣΟΚ, στη μάχη για την προσέγγιση του κεντρώου

ακροατηρίου. Για αυτό και κάθε άλλο παρά απαρατήρητη πέρασε η αναφορά του κοινοβουλευτικού

εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη στη Βουλή, με αφορμή την υπό διερεύνηση υπόθεση για

παράνομα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ: «Τη μία ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη. Την άλλη

ο κ. Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ. Τώρα η κυρία Χατζηδάκη. Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν το τελευταίο

διάστημα σε βάρος σας, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ;».

Αλλά και με αφορμή τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να

στριμώξει το ΠΑΣΟΚ διαβλέποντας πως δεν επιδεικνύει διάθεση συναινέσεων ακόμη και σε μεγάλα

θέματα επί των οποίων, σύμφωνα και με τις έρευνες, η κοινωνία ζητάει αλλαγές.

Την ίδια ώρα επιχειρείται, με αναφορές στις “ρίζες” της Νέας Δημοκρατίας και η συσπείρωση

αποστασιοποιημένων ψηφοφόρων της κομματικής βάσης: “δεν είμαστε όμως μόνο παράταξη πατριωτική

και κοινωνική. Είμαστε και ο φορέας του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και του δημιουργικού

εκσυγχρονισμού, όπως το θέλει η οραματική ιδρυτική μας διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που

έχει κλείσει παραπάνω από μισό αιώνα ζωής αλλά ως κείμενο παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη”, είπε σε

μια αποστροφή της ομιλίας του τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας εκ νέου το όνομα του

ιδρυτή της ΝΔ που “μιλάει” στο θυμικό των παραδοσιακών ψηφοφόρων του κόμματος.

Την ίδια ώρα εξελίσσονται οι διαδικασίες για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων κάτι που μαζί με την

κομματική ενεργοποίηση κάνει πολλούς να βλέπουν πρόωρες εκλογές. “Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη

του 2027”, απαντούν απο το Μαξίμου. Όμως περί το Πάσχα αναμένεται κυβερνητικός ανασχηματισμός.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 21-2-2026)