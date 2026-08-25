Το ΕΚΕΤΑ στη ΔΕΘ: 12 τεχνολογίες που φέρνουν το μέλλον στο σήμερα

Από τον Σωκράτη που συνομιλεί με τους επισκέπτες μέχρι ένα αυτόνομο αυτοκίνητο, από ένα ρομπότ-σκύλο μέχρι ένα ψηφιακό αντίγραφο του ασθενούς και από ένα «ψηφιακό δίδυμο» της Θεσσαλονίκης μέχρι τεχνολογίες που μπορούν να εντοπίζουν επικίνδυνα drones, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) φέρνει στη φετινή ΔΕΘ ένα διαφορετικό πρόσωπο της έρευνας.

Δώδεκα εκθέματα μετατρέπουν την έρευνα σε εμπειρία και δίνουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να δει, να ακούσει, να δοκιμάσει και να καταλάβει πώς οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται σήμερα μπορούν να αλλάξουν την καθημερινή ζωή του αύριο. Έτσι ο επισκέπτης δεν θα «δει» απλώς ερευνητικά έργα αλλά θα συμμετάσχει σε μια «ζωντανή» επίδειξη του πώς η τεχνολογία μπαίνει στην καθημερινότητα, στην πόλη, στην υγεία, στην ασφάλεια, στις μεταφορές, στον πολιτισμό και στην άμυνα.

Η παρουσία αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο για το ΕΚΕΤΑ καθώς το Κέντρο επεκτείνει τις ερευνητικές του υποδομές και το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, με νέες εγκαταστάσεις και σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας. Την ίδια στιγμή, το ΕΚΕΤΑ διευρύνει τις συνεργασίες του με σημαντικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Στη φετινή ΔΕΘ, όμως, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να παρουσιαστεί η έρευνα. Είναι ο επισκέπτης να τη ζήσει.

Τα εκθέματα του ΕΚΕΤΑ στη φετινή ΔΕΘ:

«Συνομίλησε με τον Σωκράτη»

Τι θα δει ο επισκέπτης; Έναν Σωκράτη διαφορετικό από αυτόν που γνωρίζουμε από τα βιβλία. Χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο επισκέπτης μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, να του κάνει ερωτήσεις και να ανταλλάξει απόψεις για θέματα της αρχαίας αλλά και της σύγχρονης ζωής.

Ο ψηφιακός Σωκράτης «ζωντανεύει» μέσα από προηγμένες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, τρισδιάστατης απεικόνισης, αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής, εκφράσεων προσώπου και αυτόματης μετάφρασης.

Μπες μέσα στην ψηφιακή Θεσσαλονίκη και δες την κίνηση σε πραγματικό χρόνο

Πώς θα μπορούσαμε να βλέπουμε ολόκληρη την κυκλοφορία της Θεσσαλονίκης σαν να κοιτάμε έναν ψηφιακό χάρτη που κινείται μπροστά μας;

Το ΕΚΕΤΑ παρουσιάζει ένα Ψηφιακό Δίδυμο της πόλης, ένα ψηφιακό αντίγραφο του οδικού δικτύου που μπορεί να δείχνει την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο.

Με τη βοήθεια γυαλιών εικονικής πραγματικότητας, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί τρισδιάστατα στην ψηφιακή Θεσσαλονίκη και να δει την κυκλοφορία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπίζονται προβλήματα που προκαλούνται από μεγάλα έργα ή έκτακτα περιστατικά.

Η τεχνολογία βασίζεται στο SYNCHROMODE Toolbox και αξιοποιεί πραγματικά δεδομένα για την παρακολούθηση, πρόβλεψη και καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Στόχος: λιγότερη συμφόρηση, μεγαλύτερη ασφάλεια, λιγότερη ρύπανση.

Πώς προστατεύονται οι υποδομές μιας πόλης όταν έρθει μια κρίση;

Τί συμβαίνει όταν ένας δρόμος, μια γέφυρα, ένα λιμάνι ή μια άλλη σημαντική υποδομή αντιμετωπίσει μία σοβαρή κρίση;

Η λύση που παρουσιάζεται στη ΔΕΘ, μέσα από την deeptraffic, εταιρία τεχνοβλαστού του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργεί και να εξετάζει διαφορετικά σενάρια κρίσεων.

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό πριν από μια κρίση, αλλά και στη διαχείριση της κατάστασης όταν αυτή συμβεί, ώστε οι μετακινήσεις και οι στόλοι οχημάτων να μπορούν να προσαρμόζονται δυναμικά.

Ποιος ελέγχει τα drones πάνω από μια πόλη;-Ψηφιακό δίχτυ προστασίας απέναντι στα κακόβουλα drones

Τα drones έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Τί γίνεται όμως όταν ένα drone πετά σε έναν χώρο όπου δεν θα έπρεπε να βρίσκεται; Το ερευνητικό έργο PROTECDOME είναι ένα σύστημα που αναπτύσσεται για την προστασία δημόσιων χώρων και κρίσιμων υποδομών από μη συνεργαζόμενα drones.

Αξιοποιεί διαφορετικούς αισθητήρες, Τεχνητή Νοημοσύνη, βαθιά μηχανική μάθηση και υπολογιστική όραση για να εντοπίζει, να αναγνωρίζει και να παρακολουθεί drones σε πραγματικό χρόνο. Ο χειριστής μπορεί να βλέπει σε ένα ενιαίο περιβάλλον την εικόνα των αισθητήρων, τη θέση και την πορεία των drones και τις σχετικές ειδοποιήσεις.

Το ψηφιακό αντίγραφο του ασθενούς για εξατομικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων

Ένα ψηφιακό αντίγραφο του ανθρώπου μπορεί να βοηθήσει την ιατρική να γίνει πιο προσωπική και πιο αποτελεσματική. Ο Ψηφιακός Δίδυμος Ασθενούς συνδυάζει διαφορετικές πληροφορίες για έναν άνθρωπο και, με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και στην εξέταση διαφορετικών σεναρίων για την πορεία της υγείας του. Η προστιθέμενη αξία εντοπίζεται στην ενίσχυση της εξατομικευμένης ιατρικής, στη μείωση του κόστους περίθαλψης και στην υποστήριξη της ενεργού γήρανσης

Το σύστημα αναπτύσσεται στο ευρωπαϊκό έργο COMFORTage, με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ να έχει ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίησή του.

CyberRange: Η εκπαίδευση πριν την κυβερνοεπίθεση

Πώς εκπαιδεύεται ένας άνθρωπος για να αντιμετωπίσει μια κυβερνοεπίθεση χωρίς να περιμένει να συμβεί στην πραγματικότητα;

Το ΕΚΕΤΑ παρουσιάζει την προηγμένη πλατφόρμα Cyber Range, ένα ασφαλές και ρεαλιστικό περιβάλλον όπου μπορούν να δημιουργούνται προσομοιώσεις κυβερνοεπιθέσεων ώστε να εκπαιδεύονται άνθρωποι και ομάδες. Η πλατφόρμα μπορεί να συνδεθεί ακόμη και με πραγματικά ή προσομοιωμένα συστήματα, όπως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οχήματα, ενεργειακές υποδομές και συσκευές IoT.

Μια συσκευήπου μετρά καυσαέρια και θόρυβο των αυτοκινήτων εν κινήσει

Κι όμως. Δεν χρειάζεται να σταματήσει ένα αυτοκίνητο για να μάθουμε πόσο ρυπαίνει.

Η ειδική συσκευή τηλεπισκόπησης της Opus RSE μπορεί να μετρά, καθώς το όχημα κινείται, πραγματικές εκπομπές ρύπων όπως NOx, CO, υδρογονάνθρακες, αμμωνία και αιωρούμενα σωματίδια. Με τη βοήθεια υπέρυθρου και υπεριώδους φωτός και καμερών, το σύστημα καταγράφει τα καυσαέρια και χαρακτηριστικά της κίνησης του οχήματος χωρίς επαφή και χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία. Η τεχνολογία εφαρμόζεται πιλοτικά και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DAVER, με επικεφαλής το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ).

«Γνωρίστε τον ΚΥΩΝΑ, το τετράποδο ρομπότ

Είναι τετράποδο. Περπατά. Μπορεί να κινείται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και δεν χρειάζεται λουρί. Ο ΚΥΩΝ είναι ένα σκυλί-ρομπότ τύπου Agile Mobile Robot, της Boston Dynamics. Τέτοιου τύπου ρομποτικά συστήματα μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαφορετικές εφαρμογές σε νοσοκομεία, εργοστάσια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, logistics, πλοία, λιμάνια και αεροδρόμια.

Όταν η AI αποκαθιστά ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Τι γίνεται όταν ένα ιστορικό ύφασμα έχει καταστραφεί και λείπουν κομμάτια από τα σχέδιά του; Ένα νέο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης επιχειρεί να δώσει απάντηση. Το σύστημα, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TEXTaiLES, χρησιμοποιεί υπολογιστική όραση και Generative AI για να προτείνει ψηφιακές ανακατασκευές φθαρμένων ή χαμένων διακοσμητικών μοτίβων σε ιστορικά υφάσματα και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εναλλακτικές περιπατητικές διαδρομές στη Θεσσαλονίκη μέσω τεχνολογίας

Πώς θα ήταν μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη αν μπορούσαμε να δούμε το παρελθόν και την ιστορία της μέσα από την τεχνολογία; Το XpRience_Thess δημιουργεί εναλλακτικές πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη, συνδέοντας τουλάχιστον 10 σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος με τεχνολογίες Εκτεταμένης Πραγματικότητας (XR). Ο επισκέπτης δεν περιορίζεται σε μια συμβατική ξενάγηση. Η τεχνολογία προσθέτει ψηφιακές αναπαραστάσεις και εικονικές εμπειρίες, δημιουργώντας έναν διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με τη Θεσσαλονίκη.

Το αυτόνομο όχημα του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ «βολτάρει» στη ΔΕΘ

Ένα πραγματικό αυτοκίνητο που μπορεί να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και να κινείται αυτοματοποιημένα, χωρίς οδηγό. Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ παρουσιάζει ένα πλήρως ηλεκτρικό Ford Mustang Mach-E, το οποίο μετατράπηκε σε όχημα αυτοματοποιημένης οδήγησης.

Τέσσερις αισθητήρες LiDAR και οκτώ κάμερες «βλέπουν» γύρω από το όχημα, ενώ οι πληροφορίες επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο. Το όχημα έχει ήδη δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες και σε μικτή κυκλοφορία, ενώ στο πλαίσιο του έργου SHOW χρησιμοποιήθηκε στα Τρίκαλα ως αυτόνομο ρομποτικό ταξί. Δεν είναι concept car. Είναι ερευνητική τεχνολογία που έχει ήδη βγει στον δρόμο.

Το ρομπότ που θα μπορούσε να γίνει ο ψηφιακός οικοδεσπότης μας

Μπορεί ένα ρομπότ να υποδεχθεί έναν επισκέπτη, να απαντήσει στις ερωτήσεις του, να του δείξει τον δρόμο και παράλληλα να επιτηρεί έναν χώρο; Το αυτόνομο ρομπότ που παρουσιάζει το ΕΚΕΤΑ έχει σχεδιαστεί ακριβώς για τέτοιες χρήσεις.

Μπορεί να λειτουργεί ως οδηγός πληροφόρησης, εξυπηρέτησης και επιτήρησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, σε αεροδρόμια, μουσεία, εκθεσιακούς χώρους, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία και μεγάλες εγκαταστάσεις, παρέχοντας πληροφορίες και οδηγίες, κινούμενο αυτόνομα ανάμεσα στους ανθρώπους. Παράλληλα μπορεί να αναλάβει λειτουργίες επιτήρησης και περιπολίας.

Από την έρευνα στην καθημερινότητα

Τα 12 εκθέματα του ΕΚΕΤΑ στη φετινή ΔΕΘ έχουν έναν κοινό παρονομαστή:

δείχνουν τεχνολογίες που δεν ανήκουν μόνο στο εργαστήριο, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, μετακινούμαστε, εργαζόμαστε, προστατευόμαστε, θεραπευόμαστε και γνωρίζουμε την πόλη και τον πολιτισμό μας.

Από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την εικονική πραγματικότητα μέχρι τα αυτόνομα οχήματα, τη ρομποτική, την κυβερνοασφάλεια και τις τεχνολογίες προστασίας κρίσιμων υποδομών, το ΕΚΕΤΑ μεταφέρει στη ΔΕΘ ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό κομμάτι του τεχνολογικού μέλλοντος που ήδη σχεδιάζεται στην Ελλάδα.

Και το σημαντικότερο: πολλά από αυτά δεν είναι τεχνολογίες του “κάποτε”. Είναι τεχνολογίες που ήδη δοκιμάζονται, εφαρμόζονται και εξελίσσονται σήμερα.