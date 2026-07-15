Το ΔΣ της ΚΕΔΕ ενέκρινε την κατανομή 5.537 θέσεων του Προγράμματος Απασχόλησης 55+ της ΔΥΠΑ στους Δήμους

Συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή των θέσεων του νέου Προγράμματος Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ στους Δήμους της χώρας.Σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο νέο πρόγραμμα θα διατεθούν συνολικά 5.537 θέσεις στους Δήμους της χώρας. Από αυτές, 70 θέσεις αφορούν 14 ΦΟΔΣΑ, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται στους Δήμους με βάση πληθυσμιακά, γεωγραφικά και λειτουργικά κριτήρια.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου επισήμανε ότι η προτεινόμενη κατανομή κινείται στη λογική του προηγούμενου προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό, την έκταση, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορεινότητας και νησιωτικότητας κάθε Δήμου. Όπως τόνισε, στόχος είναι η δίκαιη και λειτουργική αξιοποίηση των διαθέσιμων θέσεων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μικρότερους Δήμους της χώρας.

Ο εισηγητής του θέματος μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Ηλίας Αποστολόπουλος χαρακτήρισε την κατανομή «δύσκολη εξίσωση», σημειώνοντας ότι οι 5.537 θέσεις αποτελούν σημαντική ενίσχυση για τους Δήμους, αν και η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί περισσότερες θέσεις ή και νέο πρόγραμμα απασχόλησης. Όπως ανέφερε, οι μικρότεροι Δήμοι λαμβάνουν από τρεις θέσεις, ώστε να υπάρξει μια ελάχιστη ουσιαστική ενίσχυση σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Κυρίζογλου διευκρίνισε ότι στο έγγραφο που θα αποσταλεί από την ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο. Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, κάθε Δήμος πρόκειται να έχει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της εσωτερικής του κατανομής, να αιτηθεί θέσεις και για τη ΔΕΥΑ ή για νομικό του πρόσωπο, από το σύνολο των θέσεων που του αναλογούν.

Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι το Πρόγραμμα Απασχόλησης 55+ αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των Δήμων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών και ελλείψεων προσωπικού, και θα συνεχίσει να διεκδικεί πρόσθετες θέσεις και σταθερά προγράμματα απασχόλησης που στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις σχετικά με την απόδοση των πόρων από το τέλος ταφής. Όπως ανέφερε, μετά την επιστολή-παρέμβαση της ΚΕΔΕ για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην απόδοση των σχετικών ποσών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, έχουν συγκεντρωθεί 320 εκατ. ευρώ από το τέλος ταφής για τα έτη 2022, 2023 και 2024, ενώ άμεσα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή που προβλέπεται από τον ν. 4819/2021.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι οι πόροι αυτοί πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος των Δήμων και της αύξησης των ποσοστών ανακύκλωσης, επισημαίνοντας ότι ο εξοπλισμός ανακύκλωσης, όπως οχήματα, κάδοι και λοιπά μέσα, πρέπει να διατεθούν απευθείας στους Δήμους και όχι μέσω ενδιάμεσων σχημάτων.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται τροπολογία για τη ρύθμιση ζητημάτων που συνδέονται με το σύστημα διοίκησης των Δήμων, θέμα για το οποίο η ΚΕΔΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις.