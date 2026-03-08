To δείπνο του Καράογλου μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του

Το τραπέζι στους βουλευτές εκτός Θεσσαλονίκης που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έκανε χθες το βράδυ ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θόδωρος Καράογλου.

Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν πάνω από 30 γαλάζιοι βουλευτές από όλη τη χώρα και συγκεκριμένα: Δημήτρης Αβραμόπουλος (Ηλείας), Ευρυπίδης Στυλιανίδης (Ροδόπης), Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας), Γιώργος Βλάχος (Ανατολικής Αττικής), Δημήτρης Μαρκόπουλος (Β’ Πειραιά), Γιώργος Γεωργαντάς (Κιλκίς), Δημήτρης Κούβελας (Α’ Θεσσαλονίκης), Στράτος Σιμόπουλος (Α’ Θεσσαλονίκης), Αννα Ευθυμίου (Α’ Θεσσαλονίκης), Κώστας Γκιουλέκας (Α’ Θεσσαλονίκης), Διαμαντής Γκολιδάκης (Α’ Θεσσαλονίκης), Φάνης Παπάς (Β’ Θεσσαλονίκης), Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών), Φώντας Μπαραλιάκος (Πιερίας), Άννα Μάνη Παπαδημητρίου (Πιερίας), Σπύρος Κουλκουδίνας (Πιερίας), Τάσος Μπαρτζώκας (Ημαθίας), Στέλλα Αραμπατζή (Ημαθίας), Γιάννης Γιώργος (Χαλκιδικής), Σταύρος Παπασωτηρίου (Φλώρινας), Μαρία Αντωνίου (Καστοριάς), Αγγελική Δεληκάρη (Καβάλας), Στάθης Κωνσταντινίδης (Κοζάνης), Βασίλης Γιόγιακας (Θεσπρωτίας) και Γιώργος Κωτσός (Καρδίτσας).

Στο τραπέζι που έγινε στο Iberico έδωσαν επίσης το παρών ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου και ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που συμπεριλαμβάνουν το όνομά του σε σενάρια υποψηφιότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.