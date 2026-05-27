To δείπνο Πιερρακάκη με βουλευτές και στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Στην Καλαμαριά βρέθηκε μετά την ομιλία επιτυχημένη εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητήριου στο “Βελλίδειο” ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μάλιστα είχε δείπνο μαζί με βουλευτές και στελέχη της ΝΔ Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων, ήταν οι βουλευτές Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Θόδωρος Καράογλου, Φάνης Παππάς. Γιάννης Γιώργος και Σταύρος Παπασωτηρίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Γεωργιάδης, ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, ο διευθυντής της ΝΔ Θεσσαλονίκης και δημοτικός σύμβουλος Καλαμαριάς Ανέστης Φίσκας, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης Νίκος Πατσέας, η πολιτευτής και μέλος του δ.σ. του ΟΛΘ Αφροδίτη Νέστορα, ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

Ένα από τα στιγμιότυπα της βραδιάς ήταν πως στη “Μαύρη Θάλασσα” που έγινε το δείπνο έτρωγε σε άλλη παρέα και ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Μακρόπουλος και δόθηκαν και οι σχετικοί χαιρετισμοί μεταξύ των συνδαιτυμόνων.